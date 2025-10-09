¡No guardes el paraguas! Esto se espera del clima en México este jueves 8 de octubre

Mientras en algunas zonas del país el calor no da tregua, en otras, literalmente, el cielo se cae. Este jueves 8 de octubre, la tormenta tropical Priscilla mantiene en alerta a buena parte del territorio mexicano con lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje de hasta 3.5 metros.

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Priscilla se localizó a 265 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 475 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 13 km/h.

“Su circulación originará chubascos (de 5 a 25 mm) y lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en Baja California Sur, así como viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa occidental de esa entidad”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Priscilla avanza en el norte de México, pero dejando remanentes / Especial

Lluvias: ¿qué estados están en peligro?

La lista es larga y preocupante:

Torrenciales (150 a 250 mm) en: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

Intensas (75 a 150 mm) en: Tamaulipas, Chiapas y Tabasco.

Muy fuertes (50 a 75 mm) en: Nuevo León, Michoacán, Guanajuato y Estado de México.

Fuertes (25 a 50 mm) en: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”, advirtió la Conagua.

Casi todo el país estará con lluvia este jueves 8 de octubre / FREEPIK

¡Vientos locos y olas gigantes!

Rachas de 70 a 90 km/h en costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Rachas de 50 a 70 km/h en gran parte del Bajío y el centro del país.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros en: Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en: Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Chiapas.

En las partes altas del norte del país el frío también estará pegando / FREEPIK

Y el frío no se queda atrás…

Aunque parezca irónico, también hay frío. Se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

¡Pero en el norte te asas!

Temperaturas máximas:

40 a 45°C en: Sonora.

35 a 40°C en: Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

30 a 35°C en: el resto del sureste y norte del país.

“Se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse por tiempos prolongados a la radiación solar, y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores”, indicó SMN.

Hay que estar atento a las recomendaciones de Protección Civil / FREEPIK