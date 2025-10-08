Abelito explica por qué su papá se enojó al perder la final de La Casa de los Famosos

Tras quedarse con el tercer lugar en la gran final de La Casa de los Famosos México, Abelito se reencontró con la realidad y con una noticia que lo desconcertó más que perder los 4 millónes: en redes circulaban rumores de que su papá se había infartado por el coraje.

Todo comenzó cuando la cámara captó al padre del influencer zacatecano visiblemente molesto tras el anuncio del ganador, lo que desató todo tipo de especulaciones, memes y hasta titulares alarmantes. Pero Abelito salió al paso para aclarar la situación, y lo hizo con su ya conocida honestidad durante su visita a la cabina del programa de Maxine Woodside, Todo para la mujer.

Abelito quedó en tercer lugar, hecho que molestó a muchos / Redes Sociales

Abelito reconoce enojo de su papá

“Ayer todavía estaba recibiendo llamadas de que mi papá se había infartado por el coraje, entonces imagínate”, contó entre risas el exhabitante de la casa.

Según explicó, su papá sí se molestó… pero no fue un ataque al corazón, fue uno al orgullo familiar. “Me dijo: ‘Obviamente que todos quieren que gane su gallo, entonces cuando ves el resultado hay veces que no te gusta’”, compartió Abelito.

Y aunque las imágenes mostraban un gesto serio e incluso de frustración, el influencer aclaró que fue más un sentimiento de tristeza que de enojo.

“Pero lejos de hacer coraje, pues fueron sentimientos encontrados, tristeza, decepción, porque no ganó su gallo. En su momento se quedó triste, fue más tristeza que enojo y es válido, no lo juzgo”, expuso.

El papá no quedó muy contento que su hijo no ganará el reality / Redes Sociales

La amistad vale más que 4 millones

Durante la final, el ahora campeón Aldo de Nigris, con quien Abelito formó una entrañable amistad, sorprendió al público al ofrecerle parte del premio millonario. Pero como buen amigo y caballero del norte, Abelito dijo “gracias, pero no gracias”.

Aclaró que rechazó el dinero, no por orgullo, sino porque el verdadero premio ya lo tenía: el cariño sincero de Aldo. “Lo que realmente aprecio del regiomontano es su sincera amistad”, dijo Abelito.

Y así, entre corazones rotos, gallos no coronados y millones no aceptados, Abelito volvió a la vida real con más fans que nunca y, por lo visto, con un papá que lo ama tanto… que hasta se volvió viral por él.

Abelito rechazó recibir la mitad del premio de Aldo de Nigris / Redes Sociales