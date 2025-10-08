El Papa León XIV recibe peluches del Dr. Simi en el Vaticano

Los peluches del Dr. Simi ya conquistaron a Adele, Rosalía y hasta al escenario del Vive Latino. Pero esta vez, cruzaron océanos y fronteras para llegar directo al Vaticano. El mismísimo Papa León XIV recibió no uno, sino dos muñecos del Dr. Simi, de manos de Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares.

“Hoy tuve el honor de reunirme con Su Santidad el Papa León XIV. Más allá del encuentro, me quedo con la certeza de que la bondad, cuando se vive con alegría, trasciende fronteras y generaciones”, escribió González Herrera en su cuenta de Instagram, junto a imágenes del emotivo momento.

El Papa León XIV quedó contento con el regalo del Simi beisbolero / IG: @victor.gonzalez.herrera

Uno con sotana… y otro con uniforme de beisbol

La entrega fue doble: uno de los Dr. Simi iba vestido como el propio Papa, y el otro portaba con orgullo un uniforme de los Chicago White Sox, el equipo favorito del Pontífice. Su afición beisbolera no es nueva: ha asistido a partidos y su familia ha confirmado su pasión por la novena de la MLB, especialmente desde la Serie Mundial de 2005.

El gesto fue ampliamente celebrado por seguidores y fieles. La publicación rápidamente superó los 17 mil “me gusta” en Instagram, donde los usuarios aplaudieron que el símbolo de la medicina popular mexicana llegara hasta uno de los lugares más sagrados del mundo.

González Herrera presumió el encuentro que tuvo con el Pontífice / IG: @victor.gonzalez.herrera

Un mensaje que trasciende

“Le entregué unos Dr. Simi, símbolos del cariño de millones de personas que creen en un mundo más justo, más solidario y más humano”, añadió González Herrera.

Y cerró con un mensaje del Papa que parece haberlo marcado:

“Su mensaje fue claro: no dejemos de hacer el bien. Y eso seguiremos haciendo con fe, con trabajo y con amor por la gente”.

Los peluches del Dr. Simi fueron una muestra de paz llevada al Vaticano / IG: @victor.gonzalez.herrera