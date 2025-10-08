Se registra fuga de gas tras choque de pipa en Av. Tláhuac, CDMX

La tarde de este miércoles se registró una fuga de gas en una pipa que circulaba sobre la Avenida Tláhuac, entre Gallo de Oro y Hansel y Gretel, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil de la Ciudad de México.

La tarde de este miércoles se registró una fuga de gas en una pipa sobre Av. Tláhuac/X:@SGIRPC_CDMX

Autoridades controlan la fuga sin lesionados

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC-CDMX), la pipa se encontraba cargada al 7% de su capacidad cuando comenzó la fuga.

A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia informó que bomberos capitalinos cerraron la válvula de emergencia y que personal táctico operativo acordonó la zona para evitar riesgos a la población.

Pese a la magnitud del incidente, las autoridades confirmaron que no se reportaron lesionados ni afectaciones mayores en el área.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron lesionados ni afectaciones mayores en el área/X:@SGIRPC_CDMX

Se observó una nube de gas durante la emergencia

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, Juan Manuel Pérez Cova, explicó que la nube visible de gas observada por vecinos fue una descarga controlada para vaciar una manguera y cerrar una válvula de paso en la pipa, con el fin de eliminar cualquier peligro adicional.

“(La nube) fue una descarga de gas para vaciar una manguera y cerrar una válvula de paso de la pipa y así evitar riesgos”, detalló el funcionario en su cuenta de X (antes Twitter).

La fuga podría haberse originado por un incidente vial/X:@SGIRPC_CDMX

Causas del incidente

Aunque las causas oficiales aún no han sido confirmadas, medios locales reportan que la fuga podría haberse originado por un incidente vial ocurrido en la zona momentos antes.

Autoridades capitalinas continúan con la revisión del vehículo y el seguimiento correspondiente para determinar el origen exacto del evento.

Equipos de emergencias de la Ciudad de México continúan en laborando en la zona/X:@SGIRPC_CDMX