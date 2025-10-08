Israel y Hamás firman primer pacto de paz tras la guerra en Gaza ¿De qué se trata?

Un primer paso que podría cambiar el rumbo del conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo histórico para liberar rehenes y retirar tropas israelíes de Gaza, como parte de la primera fase de su Plan de Paz para Medio Oriente.

El acuerdo contempla el intercambio de decenas de rehenes por prisioneros palestinos, así como el retiro parcial del ejército israelí. Trump lo presentó como un logro global y agradeció el respaldo de Qatar, Egipto y Turquía por su papel de mediadores.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!”, escribió Trump en sus redes sociales.

En plena conferencia, Donald Trump fue enterado del acuerdo de paz / Redes Sociales

El acuerdo se firmará este jueves

El anuncio fue ratificado por los mediadores, quienes aseguraron que el acuerdo será firmado este jueves en Egipto y que en las próximas 72 horas, Hamás liberará a unos 20 rehenes con vida. También se espera la entrega de los 47 rehenes restantes, tanto vivos como muertos, capturados el 7 de octubre de 2023.

“Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!”, agregó Trump.

Israel busca recuperar a su gente retenida durante el conflicto / Redes Sociales

Durante las negociaciones, Hamás presentó una lista de prisioneros palestinos que desea liberar como parte del acuerdo. El presidente estadounidense también anticipó que probablemente viajará a Egipto en los próximos días para dar seguimiento al avance del plan.

“Probablemente iré a Egipto. Es allí donde todos están reunidos ahora mismo, y lo agradecemos mucho, pero estaré haciendo la ronda, como suele decirse”, dijo el mandatario estadounidense.

¿Y Netanyahu?

Aunque el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respaldó públicamente el acuerdo, dejó claro que no está dispuesto a permitir la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes seguirán desplegadas “en la mayoría” de Gaza. Estas declaraciones generan incertidumbre sobre la viabilidad del plan a largo plazo.

Las protestas por el castigo a Palestina han escalado a todo el mundo / Redes Sociales

El costo de la guerra

El conflicto, que inició el 7 de octubre de 2023 tras un ataque de milicianos de Hamás que dejó 1,200 muertos y 251 secuestrados en Israel, ha tenido consecuencias devastadoras para Gaza.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás pero cuyas cifras son consideradas confiables por la ONU, más de 67,000 palestinos han muerto y cerca de 170,000 han resultado heridos, la mitad de ellos mujeres y niños. El acuerdo actual marca el primer avance concreto hacia una posible salida pacífica, aunque todavía hay muchos frentes abiertos.