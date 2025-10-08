Hulu por fin llega a México: Precio y cómo puedes suscribirte a través de Disney+

Disney por fin se pone al corriente. Este 8 de octubre, Hulu llega a México como parte del catálogo de Disney+, marcando el adiós definitivo a Star+. ¿La buena noticia? Ya no tendrás que andar brincando entre apps para ver desde “El Oso” hasta “Grey’s Anatomy”. Todo estará en un mismo lugar: el ratón ya tiene su madriguera bien armada.

Hulu se instala en tu pantalla

Desde 2019, Disney fue adquiriendo Hulu poco a poco hasta quedarse con el pastel completo. Y ahora, los usuarios de Disney+ en México verán un nuevo ícono de Hulu dentro de la misma plataforma, donde vivirá todo el contenido que antes estaba en Star+ (y más).

Hulu lo podrás encontrar dentro de la aplicación de Disney+ / Redes Sociales

Producciones como Only Murders in the Building, The Kardashians, American Horror Story o Grey’s Anatomy temporada 21, estarán ahora al alcance de un solo clic. Además, llegarán nuevos títulos como Todo Vale y Entre Paredes. La cosa se puso seria.

Adiós Star, hola Hulu

Este cambio no solo afecta a México. Star dejará de existir como marca en todo el mundo, y en su lugar, Hulu tomará el control bajo el techo de Disney+. La estrategia es clara: unificar la experiencia de streaming y hacerle frente a gigantes como Netflix y Max.

El objetivo: que ya no andes peleándote con qué app abre qué serie. Todo lo que produzca la casa del ratón (Marvel, Star Wars, FX, Hulu Originals) estará donde debe estar. Hulu existe desde 2007 en Estados Unidos y es una joya del streaming por su catálogo de series originales y producciones de FX, NBC y ABC. Durante años fue un deseo frustrado para los fans latinoamericanos que querían ver cosas como The Handmaid’s Tale sin VPN ni piratería.

Star+ desaparece, pero Hulu adsorbe parte de su catálogo / Redes Sociales

Disney+ sube el nivel

Con la llegada de Hulu, Disney+ no solo tendrá más contenido, sino también mejoras en su funcionamiento: recomendaciones más precisas, perfiles más personalizados y categorías renovadas para facilitar la búsqueda de contenido.

En resumen: Disney+ se vuelve más competitivo, más completo y más práctico. De ver “Loki” a “Los Simpson” sin cambiar de app… ese es el nuevo plan.

Los costos:

Estándar con anuncios : 149 pesos al meses

Estándar sin anuncios : 249 pesos al menos o 2,089 pesos por 12 meses

Premium: 319 pesos al mes o 2,679 pesos por 12 meses

Disney+ sigue conservando sus tres paquetes para los subscriptores / Redes Sociales