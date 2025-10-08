Rocco Posca: de La Sociedad de la Nieve a conquistar México con su música

Rocco Posca está de regreso y no viene solo. El músico argentino, que se ganó el corazón del público mexicano en su primera visita, vuelve con su tour Amor Valiente, un show eléctrico, acústico y emocional que pisará Puebla el 9 de octubre, Monterrey el 11 y la Ciudad de México el 12.

En entrevista exclusiva con Contra, el también actor de La Sociedad de la Nieve revela que su paso por Netflix fue clave para proyectar su carrera musical… aunque su verdadera fuerza viene de las raíces que está echando ante el duro momento que atraviesa Argentina.

Rocco Posca presentará su tercer disco 'Amor Valiente' / IG: @rocco.posca

“Estoy armando un show muy explosivo”

Posca no escatima entusiasmo cuando habla de lo que presentará en esta gira: “Estoy muy feliz presentando un disco nuevo que se llama ‘Amor Valiente’ y también estoy yendo con un formato eléctrico, con un dúo, con un baterista que la verdad que va a ser un formato muy increíble para realmente escuchar las canciones como están grabadas. Es un formato muy explosivo, en el sentido de que es para bailar, para cantar, para saltar y también va a haber una sección acústica”.

Aunque sus presentaciones son íntimas, el objetivo es claro: conectar. “La intención es poder conectar con la gente desde cerca. Tampoco son shows tan masivos, por lo tanto, tenemos esa posibilidad de realmente tener como ese tiempo y ese espacio para conectar con cada una de las personas que viene”.

Estas son las fechas de su tour por Latinoamérica / IG: @rocco.posca

“Me enamoré profundamente del país”

Su primera visita a México no fue cualquier cosa: fue un flechazo. “La energía del público fue increíble. Realmente yo no podía creer todo lo que estaba pasando en una primer visita. Era, para mí, psicodélico directamente, no entendía nada”.

Más allá de los escenarios, Rocco encontró algo más: un vínculo. “Me enamoré profundamente del país. Me enamoré de sus costumbres, de la gente, de la comida, de la manera que tienen también, como me han tratado a mí. Me he sentido siempre muy, muy querido y muy bienvenido. Cuando me fui, dije ‘yo acá tranquilamente podría estar un tiempo que me sentiría como en casa’”.

Su participación en La Sociedad de la Nieve fue muy comentada / IG: @rocco.posca

“En Argentina estamos en un momento muy duro”

La situación económica en su país lo toca profundamente, sobre todo en el plano cultural. “Estamos con un gobierno actualmente que desestima por completo la identidad argentina y que un poco se está rifando el país en sus recursos naturales y se está destruyendo todo lo que tiene que ver con lo cultural”.

Pero también ve una contracorriente: la resistencia cultural. “En los tiempos de crisis, cuando quieren apalear la cultura, es cuando la cultura más fuerza toma… como cuando un árbol hay sequía y tiene que echar raíces cada vez más fuertes para no morir”.

Con su música logra conectar a la primera con el público / IG: @rocco.posca

De Netflix al escenario: “Fue muy mágico”

Muchos conocieron su cara en La Sociedad de la Nieve, pero fue su voz la que se quedó en sus corazones con la canción “Viento Helado”. “Gracias a esa canción mucha gente descubrió que yo ya tenía tres discos. Fue muy curioso y muy mágico que cuando fui a tocar por primera vez a México, la gente se sabía las canciones de todos los discos. Eso fue impresionante”.

Después de más de una década tocando en Argentina, la puerta internacional se abrió de par en par. “La verdad que por eso para mí fue muy emocionante porque fueron diez años, once años de tocar, tocar, solo en Argentina y que de pronto se abrió mucho el panorama para mí”.

Y ahora que está de vuelta, no parece que esta relación con México se vaya a romper pronto. Al contrario, apenas comienza.

Rocco también compuso una canción para la producción de Netflix / IG: @rocco.posca