¿Cambiarás dólares? El peso avanza este jueves 9 de octubre

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este JUEVES 9 de octubre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable y avanza poco a poco.
El peso mexicano quedó en 18.32 unidades por dólar, un centavo menos que el pasado miércoles 8 de octubre.
El valor del dólar
Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.
Afirme
- 17.50 a la compra.
- 19:00 a la venta.
Banco Azteca:
- 16.90 a la compra
- 18.79 a la venta.
BBVA Bancomer:
- 17.48 a la compra.
- 18.61 a la venta.
Banorte:
- 17.55 a la compra.
- 18.70 a la venta.
Banamex:
- 17.77 a la compra.
- 19.79 a la venta.
Scotiabank:
- 16.30 a la compra.
- 19.20 a la venta.