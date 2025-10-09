¿Cambiarás dólares? El peso avanza este jueves 9 de octubre

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este JUEVES 9 de octubre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable y avanza poco a poco.

El peso mexicano quedó en 18.32 unidades por dólar, un centavo menos que el pasado miércoles 8 de octubre.

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK

El valor del dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

17.50 a la compra.

19:00 a la venta.

Banco Azteca:

16.90 a la compra

18.79 a la venta.

BBVA Bancomer:

17.48 a la compra.

18.61 a la venta.

Banorte:

17.55 a la compra.

18.70 a la venta.

Banamex:

17.77 a la compra.

19.79 a la venta.

Scotiabank:

16.30 a la compra.

19.20 a la venta.

El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK