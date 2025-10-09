¿Cambiarás dólares? El peso avanza este jueves 9 de octubre

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
Jorge Reyes Padrón
9 de Octubre de 2025

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este JUEVES 9 de octubre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable y avanza poco a poco.

El peso mexicano quedó en 18.32 unidades por dólar, un centavo menos que el pasado miércoles 8 de octubre.

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK
El valor del dólar 

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.50 a la compra.
  • 19:00 a la venta.

Banco Azteca:

  • 16.90 a la compra
  • 18.79 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.48 a la compra.
  • 18.61 a la venta.

Banorte:

  • 17.55 a la compra.
  • 18.70 a la venta.

Banamex:

  • 17.77 a la compra.
  • 19.79 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.30 a la compra.
  • 19.20 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK
