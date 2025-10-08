Así será la nueva credencial del INE: tendrá dos fotos y elemento táctil

A partir de julio de 2026, los mexicanos estrenarán nueva credencial para votar. El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció una renovación total del diseño del documento de identificación oficial, que incluirá mejoras tecnológicas, visuales y hasta táctiles para facilitar su uso.

Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera del INE, detalló que el nuevo modelo incluirá una fotografía al adverso, un nuevo material más resistente con duración estimada de hasta diez años y un elemento táctil pensado para personas con debilidad visual.

Pero eso no es todo. También se está desarrollando una versión digital de la credencial para votantes, que se podrá portar en el teléfono celular.

El INE está modernizando las credenciales para las próximas elecciones / Redes Sociales

“Hace unas semanas acabamos de aprobar el nuevo modelo de credencial física. También estamos iniciando este otro proyecto para tener esta opción de que puedas tener tu credencial para votar en formato digital”, explicó la consejera en entrevista para Horizonte H, de El Heraldo TV.

No sustituye… todavía

Aunque eventualmente podría reemplazar al plástico, por ahora la versión digital no sustituirá a la física. “Sí, yo sí creo que… eventualmente sí”, dijo De la Cruz Magaña con entusiasmo, al explicar que el INE ya trabaja con otras dependencias para que este formato pueda ser aceptado en bancos y trámites oficiales.

Además, ya existen herramientas como la app “Valida INE” que permite escanear el código QR del reverso para verificar la vigencia y autenticidad de las credenciales actuales.

La credencial tendrá más candados de seguridad que la actual / Especial

Más seguridad, más inclusión

El nuevo diseño también tendrá mejoras en seguridad como microtexto, recuadros especiales, cambios en la cromática y opciones que están bajo análisis, como incluir información sobre identidad de género, discapacidad o pertenencia a grupos vulnerables. Aunque estos detalles aún están en evaluación.

“Estamos estudiando si se pueden incluir otro tipo de datos... pero esto lo estamos analizando”, señaló la consejera.

La nueva credencial estará disponible a partir de junio de 2026, y aunque faltan dos años para que llegue, desde ya el INE se prepara para que la transición sea fluida. “Nosotros ya estamos tomando los pasos para que eventualmente, cuando los servicios se digitalicen, también tu credencial para votar con fotografía la puedas usar de manera digital”, concluyó De la Cruz Magaña.

Será hasta la mitad de 2026 que salga el nuevo modelo / Redes Sociales