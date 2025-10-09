¡El premio Nobel de Literatura 2025 es para…! László Krasznahorkai

El Nobel de Literatura 2025 ya tiene nombre y apellido: László Krasznahorkai, el escritor húngaro que estremeció al mundo literario con obras densas, apocalípticas y visionarias, fue reconocido por la Academia Sueca por su “obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.
Krasznahorkai, de 69 años, debutó en 1985 con Sátántangó, un retrato descarnado de la decadencia comunista, a través de un grupo de habitantes indigentes en una granja colectiva del campo húngaro.
A lo largo de los años, su narrativa sombría y filosófica se convirtió en referencia del existencialismo moderno. En 1998, publicó La melancolía de la resistencia, una “febril fantasía de terror desarrollada en un pequeño pueblo húngaro enclavado en un valle de los Cárpatos”, donde “el drama se intensifica aún más” y “abundan las señales ominosas”.
Literatura que cruza fronteras
Más adelante, con Háború és háború, cruzó las fronteras de su país para llevar al lector hasta Nueva York de la mano de Korin, un archivista humilde que decide “como acto final de su vida, viajar desde las afueras de Budapest a Nueva York para poder, por un momento, ocupar su lugar en el centro del mundo”.
Con una prosa que exige del lector una entrega total, Krasznahorkai se une al olimpo literario del Nobel.
Otros ganadores del Nobel 2025 anunciados:
🔬 Física
- Ganadores: John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis
- Reconocimiento: "Premiados por sus descubrimientos para el desarrollo de los chips y por sus contribuciones a la computación cuántica".
🧪 Química
- Ganadores: Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi
- Reconocimiento: "Por desarrollar una nueva forma de arquitectura molecular que produce materiales útiles para enfrentar desafíos como el cambio climático y la falta de agua dulce".
Fechas clave por venir:
- 🕊️ Premio Nobel de la Paz → 10 de octubre de 2025
- 📈 Premio de Economía → 13 de octubre de 2025