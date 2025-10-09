¡El premio Nobel de Literatura 2025 es para…! László Krasznahorkai

El escritor fue galardonado por reafirmar el poder del arte en medio del terror apocalíptico

El novelista húngaro se caracteriza por su narrativa sombría y filosófica.
El novelista húngaro se caracteriza por su narrativa sombría y filosófica. | FB: @krasznahorkai.laszlo
Jorge Reyes Padrón
9 de Octubre de 2025

El Nobel de Literatura 2025 ya tiene nombre y apellido: László Krasznahorkai, el escritor húngaro que estremeció al mundo literario con obras densas, apocalípticas y visionarias, fue reconocido por la Academia Sueca por su “obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Krasznahorkai, de 69 años, debutó en 1985 con Sátántangó, un retrato descarnado de la decadencia comunista, a través de un grupo de habitantes indigentes en una granja colectiva del campo húngaro.

A lo largo de los años, su narrativa sombría y filosófica se convirtió en referencia del existencialismo moderno. En 1998, publicó La melancolía de la resistencia, una “febril fantasía de terror desarrollada en un pequeño pueblo húngaro enclavado en un valle de los Cárpatos”, donde “el drama se intensifica aún más” y “abundan las señales ominosas”.

László Krasznahorkai ha sido reconocido en varias ocasiones / FB: @krasznahorkai.laszlo
László Krasznahorkai ha sido reconocido en varias ocasiones / FB: @krasznahorkai.laszlo

Literatura que cruza fronteras 

Más adelante, con Háború és háború, cruzó las fronteras de su país para llevar al lector hasta Nueva York de la mano de Korin, un archivista humilde que decide “como acto final de su vida, viajar desde las afueras de Budapest a Nueva York para poder, por un momento, ocupar su lugar en el centro del mundo”.

Con una prosa que exige del lector una entrega total, Krasznahorkai se une al olimpo literario del Nobel.

Su carrera literaria la comenzó en 1985 y desde entonces resaltó de sus colegas / FB: @krasznahorkai.laszlo
Su carrera literaria la comenzó en 1985 y desde entonces resaltó de sus colegas / FB: @krasznahorkai.laszlo

Otros ganadores del Nobel 2025 anunciados:

🔬 Física

  • Ganadores: John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis
  • Reconocimiento: "Premiados por sus descubrimientos para el desarrollo de los chips y por sus contribuciones a la computación cuántica".

🧪 Química

  • Ganadores: Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi
  • Reconocimiento: "Por desarrollar una nueva forma de arquitectura molecular que produce materiales útiles para enfrentar desafíos como el cambio climático y la falta de agua dulce".
Los libros de László Krasznahorkai se ha publicado en varios idiomas / FB: @krasznahorkai.laszlo
Los libros de László Krasznahorkai se ha publicado en varios idiomas / FB: @krasznahorkai.laszlo

Fechas clave por venir:

  • 🕊️ Premio Nobel de la Paz10 de octubre de 2025
  • 📈 Premio de Economía13 de octubre de 2025
Su narrativa sombría y filosófica se convirtió en referencia del existencialismo moderno / FB: @krasznahorkai.laszlo
Su narrativa sombría y filosófica se convirtió en referencia del existencialismo moderno / FB: @krasznahorkai.laszlo

TE PUEDE INTERESAR

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.

Contra | 09/10/2025

¿Cambiarás dólares? El peso avanza este jueves 9 de octubre
El Instituto Nacional Electoral anunció una renovación total del diseño del documento.

Contra | 08/10/2025

Así será la nueva credencial del INE: tendrá dos fotos y elemento táctil
En redes circulaban rumores de que su papá se había infartado del coraje.

Contra | 08/10/2025

Abelito explica por qué su papá se enojó al perder la final de La Casa de los Famosos
Te recomendamos
¡No guardes el paraguas! Esto se espera del clima en México este jueves 8 de octubre
Cultura

LO ÚLTIMO

 