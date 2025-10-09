¡El premio Nobel de Literatura 2025 es para…! László Krasznahorkai

El Nobel de Literatura 2025 ya tiene nombre y apellido: László Krasznahorkai, el escritor húngaro que estremeció al mundo literario con obras densas, apocalípticas y visionarias, fue reconocido por la Academia Sueca por su “obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Krasznahorkai, de 69 años, debutó en 1985 con Sátántangó, un retrato descarnado de la decadencia comunista, a través de un grupo de habitantes indigentes en una granja colectiva del campo húngaro.

A lo largo de los años, su narrativa sombría y filosófica se convirtió en referencia del existencialismo moderno. En 1998, publicó La melancolía de la resistencia, una “febril fantasía de terror desarrollada en un pequeño pueblo húngaro enclavado en un valle de los Cárpatos”, donde “el drama se intensifica aún más” y “abundan las señales ominosas”.

László Krasznahorkai ha sido reconocido en varias ocasiones / FB: @krasznahorkai.laszlo

Literatura que cruza fronteras

Más adelante, con Háború és háború, cruzó las fronteras de su país para llevar al lector hasta Nueva York de la mano de Korin, un archivista humilde que decide “como acto final de su vida, viajar desde las afueras de Budapest a Nueva York para poder, por un momento, ocupar su lugar en el centro del mundo”.

Con una prosa que exige del lector una entrega total, Krasznahorkai se une al olimpo literario del Nobel.

Su carrera literaria la comenzó en 1985 y desde entonces resaltó de sus colegas / FB: @krasznahorkai.laszlo

Otros ganadores del Nobel 2025 anunciados:

🔬 Física

Ganadores : John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis

Reconocimiento: "Premiados por sus descubrimientos para el desarrollo de los chips y por sus contribuciones a la computación cuántica".

🧪 Química

Ganadores : Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

Reconocimiento: "Por desarrollar una nueva forma de arquitectura molecular que produce materiales útiles para enfrentar desafíos como el cambio climático y la falta de agua dulce".

Los libros de László Krasznahorkai se ha publicado en varios idiomas / FB: @krasznahorkai.laszlo

Fechas clave por venir:

🕊️ Premio Nobel de la Paz → 10 de octubre de 2025

📈 Premio de Economía → 13 de octubre de 2025

Su narrativa sombría y filosófica se convirtió en referencia del existencialismo moderno / FB: @krasznahorkai.laszlo