Citi le dice “¡no!” a Grupo México por Banamex; siguen con Chico Pardo

Citi le cerró la puerta a Germán Larrea por segunda vez. El gigante financiero estadounidense rechazó nuevamente la oferta del empresario mexicano y su conglomerado Grupo México para adquirir el 100% de Banamex, el histórico banco que alguna vez fue el orgullo de la banca mexicana.

La decisión fue contundente: Citi prefiere vender solo el 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo y lanzar una Oferta Pública Inicial (OPI) en 2026.

“Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, informó Citi en un comunicado oficial.

Germán Larrea ya había buscado comprar Banamex en 2023 / Redes Sociales

¿Qué ofrecía Grupo México?

La oferta de Germán Larrea incluía comprar el 60% del banco, dejando el 40% restante en manos de Afores e inversionistas privados mexicanos. Estimaban un valor total de 9 mil millones de dólares.

Pero Citi no se dejó seducir. Este intento tampoco llegó a buen puerto, como el del año pasado. En mayo de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ya adelantaba los tropiezos: “Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos”.

Citi no está convencido de vender su 100% a Grupo México y sus inversores / Especial

Malas noticias para el Grupo

La noticia del rechazo no cayó nada bien en la Bolsa. Las acciones de Grupo México se desplomaron más de 15%, su peor caída desde octubre de 2008. ¿La razón? La incertidumbre financiera por la megaoferta.

Grupo México intentó calmar las aguas con este mensaje: “Su propuesta no requeriría de un aumento de deuda significativo para la empresa. El máximo de crédito que pudiera requerirse sería menor a 2 mil millones de dólares, mismos que están cubiertos mediante líneas de crédito ya acordadas”.

Pero con Citi fuera del trato, Larrea deberá enfocarse en lo que sí tiene: minería, transporte e infraestructura.

La venta con el empresario Fernando Chico Pardo continúa / Redes Sociales