Pensión Mujeres Bienestar 2025: consulta con tu CURP cuándo y dónde recoger tu tarjeta

La Pensión Mujeres Bienestar 2025 sigue avanzando en el Estado de México y Ciudad de México, beneficiando a miles de mujeres que ya pueden consultar la fecha, hora y sede para recoger su tarjeta de pago. Este documento es indispensable para recibir los apoyos económicos bimestrales que otorga el programa estatal.

El proceso se realiza a través del sitio oficial mujeresbienestar.gob.mx, donde las beneficiarias deben ingresar su CURP para conocer su cita. Una vez dentro, el sistema muestra los detalles de la entrega de la tarjeta, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente los datos antes de acudir.

¿Cómo consultar tu cita paso a paso?

Para conocer cuándo y dónde recoger la tarjeta, las beneficiarias deben ingresar al portal, seleccionar la opción “Consulta tu cita”, escribir su CURP y esperar a que aparezca la información correspondiente. De esta manera, el proceso se vuelve rápido, sencillo y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Durante la entrega, las mujeres deberán presentar una identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y acta de nacimiento. En caso de no asistir en la fecha indicada, deberán esperar a la siguiente etapa de distribución, por lo que es importante cumplir con la cita asignada.

Un apoyo para fortalecer la economía de las mexiquenses

El programa Mujeres Bienestar está dirigido a mujeres de entre 18 y 64 años en condición de vulnerabilidad, jefas de familia, cuidadoras o desempleadas. Este apoyo reemplaza al anterior Salario Rosa y otorga 2 mil 500 pesos bimestrales, con el fin de impulsar la autonomía económica y el bienestar de las familias mexiquenses.

Autoridades estatales han reiterado que la entrega de tarjetas es completamente gratuita y pidieron a las beneficiarias no compartir información personal ni entregar documentos a personas no autorizadas, ya que todos los trámites deben realizarse únicamente en los módulos oficiales.

Con esta nueva etapa, el Gobierno del Estado de México busca garantizar que los apoyos lleguen de forma directa, transparente y sin intermediarios, reforzando su compromiso con el bienestar de las mujeres y su desarrollo social.

