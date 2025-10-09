VIDEO: Así es el nuevo modus operandi para robarte en el Centro Histórico CDMX

En plena calle de Peña y Peña, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, el creador de contenido Ferhanan Farrer vivió en carne propia el modo de operar de los llamados “carteristas”, uno de los grupos delictivos más activos y peligrosos en la capital.

Un video que se ha hecho viral en TikTok muestra cómo estos delincuentes aprovechan las aglomeraciones en zonas comerciales para robar carteras y celulares sin que la víctima se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde.

"Los carteristas se esconden entre los puestos ambulantes para no ser atrapados", denunció Ferhanan, quien grabó el momento en que intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Un usuario reveló la forma en como operan los ladrones en el Centro de la CDMX / Redes Sociales

Modus operandi: rápido, coordinado y agresivo

El video revela cómo estas bandas, conformadas por hasta cinco personas, trabajan en equipo para realizar los robos de forma sincronizada. Uno identifica a la víctima (generalmente personas distraídas con el celular, los audífonos o cargando bolsas), otro se le acerca y le extrae el objeto. En segundos, ese objeto ya cambió de manos múltiples veces, haciéndolo casi imposible de rastrear.

Pero lo más grave es la intimidación. Cuando los presuntos ladrones se dieron cuenta de que estaban siendo grabados, actuaron de forma agresiva, intentando amedrentar al creador de contenido.

Las personas solo tuvieron unos segundos para robarle su cartera / Redes Sociales

¿Qué recomienda la SSC?

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de robo: