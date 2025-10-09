Flor Amargo denuncia fraude: Pide cámara de 40 mil pesos y le manda bote de proteína

La cantante Flor Amargo vivió una auténtica pesadilla digital. Lo que sería una compra para potenciar su contenido terminó en una amarga estafa. A través de sus redes, denunció públicamente haber sido víctima de un fraude luego de pedir una cámara profesional con un valor de más de $40 mil pesos… y recibir un bote de proteína.

"Me dio muchísima pena hacer este video, pero quizá tú estás viviendo algo igual y entre todos podemos crear fuerza para poner en evidencia lo que está pasando", señaló visiblemente afectada.

Flor Amargo denunció que fue víctima de fraude al pedir cosas en línea / FB: @floramargo

Flor se lleva amarga sorpresa

Según la también compositora, realizó la compra en Amazon México con su tarjeta de crédito y a meses sin intereses. Pero la emoción por su nuevo equipo de trabajo se desplomó cuando abrió la caja.

"Pedí una cámara para hacer mis videos, con un valor de más de 40 mil pesos, la saqué con la tarjeta, a pagos y todo… de repente subo a mi casa, abro y vean, metieron esto", muestra mientras sostiene un bote de proteína Fitmingo de Birdman (valor aproximado: $1,000 pesos).

La cantante enseñó que su pedido no llegó completo / FB: @floramargo

Flor aseguró que de tres paquetes solicitados, solo uno llegó en buen estado. El segundo llegó roto y el tercero —la cámara— fue reemplazado por el bote de suplemento.

Causa indignación

Ante la indignación, la artista hizo un llamado a sus seguidores a etiquetar a Amazon en los comentarios para exigir una pronta respuesta.

La compositora estaba indignada por el fraude que vivió / FB: @floramargo

"Son cosas que nos cuesta mucho trabajo comprar, mucho trabajo sacar adelante y de repente así llegan este tipo de fraudes. Imagínense lo que sentí al abrir la caja y saco una proteína, me sentí muy mal", lamentó.

La cantante ya levantó un reporte oficial, pero hasta el momento no ha recibido solución. Pero el reclamo de seguro ira directamente contra el proveedor de la cámara y no contra la empresa de ventas en línea.