De la fama a las rejas: detienen a “El Farrukito” de Tepito en plena venta de marihuana

La popularidad de “El Farrukito” de Tepito, quien se hizo viral por sus pasos de baile en fiestas del barrio, terminó en un escándalo luego de ser detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. El joven fue sorprendido presuntamente vendiendo marihuana en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes oficiales, los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron al joven intercambiando bolsas con hierba verde a cambio de dinero en efectivo. Al notar la presencia policial, intentó huir, pero fuedetenido metros más adelante.

¿Cómo ocurrió la detención de “El Farrukito”?

Durante la revisión preventiva, los oficiales le aseguraron varias dosis de aparente marihuana y dinero en efectivo. Posteriormente, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

La detención quedó registrada en video por vecinos de la zona, quienes reconocieron al joven como “El Farrukito”, famoso por sus videos en redes sociales donde aparecía bailando al ritmo de cumbia en los tradicionales sonideros de Tepito.

Cristian Abraham Gutiérrez Martínez

El Farrukito de Tepito

32 años

Exreo y comerciante

-Así se hizo “famoso” cuando lo grabaron borracho, bailando con una michelada

-Así acabó ayer: detenido por @SSC_CDMX y llegando al MP, con él fondo del q compra fierro viejo. pic.twitter.com/eRo0ICCu80 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 9, 2025

De los bailes virales a la cárcel

En redes sociales, “El Farrukito” acumulaba miles de reproducciones por su estilo peculiar y su presencia constante en eventos del barrio. Su imagen se había convertido en parte del folclor urbano de la zona, pero su detención generó sorpresa entre sus seguidores.

Las autoridades informaron que intensificarán los operativos en la colonia Morelos y zonas aledañas para combatir la venta y distribución de drogas al menudeo. La SSC mantiene vigilancia constante en Tepito, una de las áreas con mayor incidencia de este tipo de delitos.

Hasta el momento, el joven permanece bajo custodia mientras se determina su participación en actividades ilícitas. Con este caso, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener los operativos en los puntos más conflictivos del Centro Histórico y Tepito.

