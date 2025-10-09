¡El regreso más esperado! Kansas vuelve a México para celebrar sus 50 años

¡Dust in the wind... pero en vivo y en la CDMX! La leyenda del rock progresivo y hard rock, Kansas, anunció su tan esperado regreso a México después de 16 años de ausencia. Y no vienen por cualquier motivo: celebran medio siglo de historia musical.

Con un legado que incluye himnos como “Carry On Wayward Son” y “Dust In The Wind”, la banda liderada por el baterista y manager Phil Ehart tocará en la capital mexicana como parte de su gira de 50 aniversario.

Será una única fecha para poder disfrutar de Kansas / Especial

Un leyenda viviente

Sé parte de la historia junto a una de las bandas más icónicas del rock mundial: Kansas este 07 de febrero, 2026 en el Velódromo Olímpico.

Kansas, banda originaria de Topeka, Kansas, y bautizada con el nombre de su estado natal, debutó en 1974 con su álbum homónimo. Pero fue entre 1976 y 1984 cuando rompieron todos los esquemas con discos como Leftoverture, Point Of Know Return y The Best Of Kansas, vendiendo millones de copias y llenando estadios alrededor del mundo.

La fecha para revivir los grandes éxitos será el próximo 7 de febrero / Especial

Un México que los adora

En plena era del streaming, la Ciudad de México se ha convertido en su capital más fiel, con más de 224 mil oyentes mensuales en Spotify.

CDMX es la ciudad con más reproducciones de Kansas en Spotify, alcanzando 224,571 oyentes mensuales, por lo que su regreso es una gran noticia.

Kansas celebrará sus cinco décadas de existencia en el rock / Especial

Un viaje en el tiempo

El show formará parte de un tour mundial que recorre sus mejores épocas, rescatando los tracks que los convirtieron en leyendas. Prepárate para una noche nostálgica, vibrante y llena de poder musical que te hará viajar en el tiempo.

Su actual tour de 50 aniversario contempla temas de sus discos más icónicos, con himnos de estadio que te harán viajar por el tiempo y sentir que no hay lugar como el hogar.

📍 ¿Dónde y cuándo?

Velódromo Olímpico de la CDMX

🗓️ 07 de febrero de 2026

🎟️ Boletos a la venta a partir del 15 de octubre de 2025 a las 11:00 a.m. en funticket.mx