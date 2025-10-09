Premio Nobel 2025: Lista de todos los ganadores, calendario y contribuciones

La entrega de los Premios Nobel 2025 ya inició y varios ganadores han sido anunciados en las categorías de Física, Química, Medicina y Literatura. Este reconocimiento internacional, considerado uno de los más prestigiosos del mundo, celebra descubrimientos e ideas que transforman a la humanidad. Aún faltan por revelarse los galardonados en Paz y Ciencias Económicas.

Lista de ganadores Nobel 2025

Física

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis

Aporte: Por demostrar el túnel cuántico macroscópico y la cuantización de energía en circuitos eléctricos, avances clave para la computación cuántica.

Ganadores del Premio Nobel de Física 2025/X:@PremioNobel<br>

Química

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

Aporte: Por el desarrollo de marcos metal-orgánicos (MOF), estructuras porosas revolucionarias para almacenar gases y limpiar contaminantes.

Ganadores del Premio Nobel de Química 2025/X:@PremioNobel

Medicina o Fisiología

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi

Aporte: Por sus descubrimientos sobre cómo el sistema inmunitario evita atacarse a sí mismo mientras combate infecciones.

Ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025/X:@NobelPrize

Literatura

László Krasznahorkai

Aporte: Por su obra visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte como resistencia.

Ganador Premio Nobel de Literatura/@X:PremioNobel

¿Cuándo se anuncian los Nobel restantes?

Premio Nobel de la Paz: Viernes 10 de octubre.

Premio de Ciencias Económicas: Lunes 13 de octubre. Es el último en anunciarse cada año.

El calendario oficial de la Fundación Nobel marca que los anuncios de las dos categorías restantes se darán en los próximos días de octubre.

El legado de los Nobel

Los Premios Nobel, creados por Alfred Nobel en 1895, se entregan anualmente a personas o instituciones que han hecho aportes significativos en áreas clave para el desarrollo humano. Los ganadores reciben una medalla, un diploma y una suma económica, además del reconocimiento mundial.