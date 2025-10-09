Fuga de gas LP en Polanco genera alerta en la CDMX

La tarde de este jueves 9 de octubre se registró una fuga de gas LP en Polanco, colonia V Sección de la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX, que movilizó a bomberos, Protección Civil y servicios de emergencia. La rápida reacción de las autoridades evitó que el incidente se convirtiera en un peligro mayor para vecinos y transeúntes.

¿Que ocurrió en Polanco?

Según reportes oficiales, el incidente ocurrió alrededor de la 1:32 p.m. en la intersección de Avenida Homero y calle Emerson, cuando una pipa de gas presentó una avería en una de sus válvulas. Esto provocó una fuga que obligó a las autoridades a acordonar tres calles a la redonda y activar un amplio operativo de seguridad para evitar riesgos en la zona.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores. Los servicios de emergencia, incluyendo bomberos y Protección Civil, trabajaron rápidamente para controlar la situación y garantizar la seguridad de los residentes y transeúntes.

Medidas y prevención

Bomberos y Protección Civil trabajaron de inmediato para controlar la fuga y garantizar la seguridad de los vecinos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó seguir protocolos de seguridad y reportar cualquier incidente relacionado con gas.

Autoridades informaron que la situación quedó controlada sin reporte de daños o personas lesionadas. Con apoyo de @Bomberos_CDMX y la @SGIRPC_CDMX, atendimos un reporte de fuga de gas en Polanco, en una pipa de 3 mil 600 litros, misma que se presentó en los conectores de la llave de paso del vehículo, sin que se hubiera daños o heridos por estos hechos. pic.twitter.com/GqEa4pfg3F — Protección Civil Miguel Hidalgo (@MHPrevencion) October 9, 2025

Este incidente se suma a varias fugas de gas en la CDMX durante las últimas semanas, recordando la importancia de la seguridad en el transporte y distribución de gas LP. Autoridades y vecinos han reforzado medidas preventivas para evitar tragedias.

Se aconseja a residentes de Polanco y zonas aledañas mantenerse informados mediante canales oficiales/X

En septiembre, una explosión de pipa en Iztapalapa dejó varios muertos y decenas de heridos, aumentando la alerta sobre la seguridad del suministro de gas en la capital.