Taxista de Tulum es suspendido de por vida por insultar a conductor de app y turista extranjero

Lo que debía ser un viaje tranquilo terminó en escándalo y sanción definitiva. Un taxista de base en Tulum fue suspendido de por vida luego de protagonizar una confrontación con un turista estadounidense y un chofer de aplicación, hecho que quedó captado en video y se volvió viral en redes sociales.

El clip de 1:14 minutos muestra el momento exacto en que el taxista local se aproxima al auto del conductor de plataforma e intenta arrebatarle al pasaje. El turista —visiblemente molesto— intercede en favor del chofer de app, mientras el agresor abre la puerta del vehículo y lanza amenazas.

El taxista quería quitarle el pasaje al conductor de App / Redes Sociales

Taxista se pone agresivo por ganar pasaje

La escena sube de tono, pero el extranjero mantiene la calma y protege al conductor. Este último, visiblemente afectado, logra marcharse con el pasajero a salvo. Ya dentro del coche, se escucha decir al chofer: “Perdona, amigo, es que es la mafia de Tulum, estos mugrosos taxistas”.

A lo que el turista responde sin dudar: “Lo sé, no te preocupes, es un maldito cabr%&”.

El video desató una ola de indignación en redes. Usuarios exigieron acciones urgentes ante el comportamiento violento, que —según hoteleros y empresarios— empaña la imagen de Tulum y agrava la crisis turística que atraviesa el destino por altos costos, infraestructura deficiente y maltrato al visitante nacional.

El conductor de aplicación se vio amenazado por otros taxistas / Redes Sociales

Borra del mapa al conductor de transporte

La presión fue tal, que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) emitió un comunicado contundente dando a conocer que el taxista local fue suspendido de por vida.

“En atención a estos hechos, el IMOVEQROO ha dispuesto la suspensión definitiva del operador responsable, prohibiéndole conducir bajo cualquier modalidad de transporte público en la entidad”, indicó la dependencia local.

El turista extranjero enfrentó al taxista que se puso altanero / Redes Sociales

El Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” también confirmó la suspensión indefinida del conductor.

El organismo aseguró que no tolerará faltas de respeto ni actos de violencia: “Este instituto actúa con firmeza y autoridad, garantizando que no se tolerarán abusos […] Se aplicarán todas las sanciones contempladas por la ley para erradicar conductas que atenten contra la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”.