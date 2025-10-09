Constancia de antecedentes penales federales: ¿cuándo la solicitan y cómo tramitarla en línea paso a paso?

La constancia de antecedentes penales federales es uno de los documentos más solicitados en México para trámites administrativos y legales. Desde gestiones migratorias hasta empleos, este comprobante es una forma oficial de verificar si una persona cuenta o no con antecedentes penales a nivel federal. El trámite ya se puede realizar completamente en línea, sin necesidad de acudir a oficinas.
¿Cuándo se solicita esta constancia?
Este documento es requerido principalmente en los siguientes casos:
Trámites migratorios como residencia, nacionalidad o visas.
Para el ingreso al servicio de instituciones de Seguridad Pública o privada.
Procesos judiciales o administrativos que requieren verificación de antecedentes.
Trámites en embajadas y consulados
Cómo tramitar la constancia en línea paso a paso
El trámite se realiza directamente en la plataforma oficial del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Ingresar a constancias.oadprs.gob.mx.
Aceptar los términos y condiciones.
Capturar la CURP y validar datos personales.
Valida tu información.
Indicar el motivo y la institución que solicita el documento.
Elegir la forma de pago (tarjeta bancaria o línea de captura para banco).
Recibir la constancia en tu correo electrónico en formato PDF.
Descargarla y resguardar el documento (la liga de descarga tiene tiempo limitado).
En caso de que el documento se requiera en el extranjero, también se puede apostillar para que tenga validez internacional.
Requisitos principales
CURP
Acta de nacimiento
Identificación oficial vigente
Correo electrónico personal
Documentos en PDF y legibles