WhatsApp 2025: Así puedes evitar que te agreguen a grupos

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en México, no solo para comunicación personal sino también laboral y comercial. Sin embargo, uno de los problemas más comunes es recibir invitaciones o ser agregado a grupos sin previo aviso, lo que muchas veces resulta molesto o invasivo. Para resolverlo, la propia plataforma ofrece ajustes de privacidad que ayudan a tener mayor control sobre quién puede incluirte en conversaciones colectivas.

La medida también es útil cuando no deseas abandonar un chat por motivos sociales, pero quieres silenciar su actividad. / Pixabay

La compañía ha reconocido que “cualquier persona que tenga tu número de teléfono puede añadirte a un grupo en WhatsApp” si no modificas la configuración por defecto. Este detalle implica que, además de familiares y amigos, desconocidos o cuentas comerciales podrían sumarte sin tu autorización, exponiéndote a spam, cadenas falsas o información no deseada.

¿Cómo evitar que te agreguen a grupos en WhatsApp?

Para personalizar tu privacidad, abre la aplicación en tu dispositivo móvil y sigue esta ruta: Ajustes → Privacidad → Grupos. Dentro encontrarás tres alternativas: Todos, Mis contactos y Mis contactos, excepto…. La primera permite que cualquiera pueda incluirte; la segunda limita a las personas guardadas en tu agenda; mientras que la tercera te da la opción de excluir a contactos específicos, quienes deberán enviarte una invitación privada antes de sumarte.

El funcionamiento es sencillo: si eliges “Mis contactos, excepto…”, las personas restringidas solo podrán enviarte una invitación directa en un chat individual. Tendrás un plazo de tres días para aceptarla o rechazarla, lo que evita incorporaciones automáticas que puedan incomodarte.

Qué hacer si ya entraste en un grupo no deseado

En caso de que ya te hayan agregado, aún puedes evitar las interrupciones constantes. Basta con dirigirte a Ajustes → Notificaciones → Notificaciones emergentes y elegir la opción “No mostrar”. Así, los mensajes seguirán llegando, pero no aparecerán ventanas emergentes en tu pantalla.

Tendrás un plazo de tres días para aceptarla o rechazarla, lo que evita incorporaciones automáticas que puedan incomodarte./ Pixabay

Estos cambios no eliminan el grupo, pero reducen al mínimo la molestia de recibir alertas innecesarias, especialmente si son conversaciones con contenido irrelevante. La medida también es útil cuando no deseas abandonar un chat por motivos sociales, pero quieres silenciar su actividad.

Controlar quién puede añadirte no solo es una cuestión de comodidad, también de seguridad digital. Al limitar accesos, previenes ser blanco de intentos de estafa, enlaces fraudulentos o distribución de información no verificada.

En un entorno donde la comunicación digital es clave, aprovechar las herramientas de privacidad que ofrece WhatsApp resulta indispensable. Configurar adecuadamente estas opciones puede marcar la diferencia entre una experiencia segura y otra saturada de interrupciones.

