Remind GNP 2025: regresa con The Beach Boys, Earth, Wind & Fire y mucho flow setentero

Una máquina del tiempo llamada música: eso es lo que promete la nueva edición del Remind GNP 2025, el festival que nos hace viajar directo a los años dorados del disco, el funk, el soul y el rock californiano. El cartel lo encabezan The Beach Boys, Earth, Wind and Fire y KC & The Sunshine Band, para prender el Estadio Alfredo Harp Helú el 29 de noviembre como si fuera sábado en la pista de Studio 54.

Tras su paso por Guadalajara, Remind GNP se instala en Ciudad de México, y no viene solo: junto con el sonido legendario, traerá experiencias sensoriales para toda la familia, desde galerías de arte, zona de niños, hasta un menú gourmet y cocteles de alto nivel.

Remind GNP regresa a la Ciudad de México para una fiesta funk / Redes Sociales

Preventa y sede

La preventa Banamex comenzará el 30 de septiembre, y la venta general arrancará el 1 de octubre a través de Ticketmaster y taquillas del inmueble. El venue es el Estadio Alfredo Harp Helú, dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

The Beach Boys, una ola de nostalgia

Pocos grupos pueden decir que definieron el sonido de una generación como lo hicieron The Beach Boys. Su estilo “surf rock” y arreglos vocales complejos marcaron la juventud de millones. Con más de 100 millones de discos vendidos, y clásicos como Pet Sounds —considerado por Rolling Stone como el segundo mejor álbum de todos los tiempos— su regreso a México es un homenaje al legado de Brian Wilson, fallecido este año.

Earth, Wind and Fire pondrá a todos a bailar desde la primera a la última canción / Redes Sociales

Earth, Wind and Fire: funk con alma

La leyenda del funk y la música disco Earth, Wind and Fire (EWF) también aterriza en el festival con hits que han trascendido épocas y razas. “Do you remember the 21st night of September?” suena más actual que nunca en tiempos donde el baile es resistencia. Con seis premios Grammy y más de 90 millones de discos vendidos, siguen encendiendo almas y pistas por igual.

KC and The Sunshine Band: ¡A mover la cadera!

Por si fuera poco, KC and The Sunshine Band completa esta trilogía dorada de la nostalgia con su música provocadora y bailable. Con más de 200 apariciones en bandas sonoras y canciones como “That's The Way (I Like It)” o “Give It Up”, su estilo disco-funk todavía da guerra en cualquier fiesta de barrio o reunión familiar.

Con este cartel, la nostalgia pegará en todo lo alto / Redes Sociales

Música, arte y familia

Remind GNP no es solo un festival. Es un ritual de alegría con zonas recreativas, arte, gastronomía, mixología y espacios pensados para todas las edades. “Es la promesa de que la música nunca morirá y que el pasado es prueba de que vivir es increíble”, aseguran los organizadores.

Así que ya sabes: prepara los zapatos de plataforma, desempolva el afro y alista la garganta para cantar. Este noviembre, los recuerdos bailan en CDMX.