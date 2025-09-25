Así puedes evitar el pago de parquímetros en CDMX: Requisitos y paso a paso

Por fin una buena para quienes viven en zonas de parquímetros en la Ciudad de México. El Gobierno capitalino tiene un trámite que te puede ahorrar unos buenos pesos si no tienes cochera: el permiso de residente, un salvavidas que te permite estacionarte gratis frente a tu casa sin necesidad de meterle dinero a la máquina.

Claro, no todos califican, así que hay que leer la letra chiquita. Según el documento oficial del Gobierno de la CDMX, este permiso tiene una vigencia de dos años y aplica únicamente para personas que viven en zonas reguladas por parquímetros.

Los interesados deberán de solicitar un permiso para no pagar / Redes Sociales

¿Quién puede tramitar el permiso?

Antes de lanzarte con tus papeles, revisa estos requisitos. Si no los cumples, ni para qué te desgastes:

Debes vivir en una zona con parquímetros.

Tu coche debe tener placas de la CDMX.

No debes tener adeudos vehiculares.

No aplica para autos del transporte público.

No puedes tener cochera asignada en tu domicilio.

Si estás limpio y cumples con lo anterior, ¡felicidades! Puedes entrarle al trámite.

El permiso para no usar el parquímetro tiene una validez de 2 años / Redes Sociales

¿Cómo tramitar el permiso paso a paso?

Según el portal del Gobierno capitalino, necesitas tres simples pasos para iniciar:

Iniciar sesión en Llave CDMX Subir tus documentos digitalizados Consultar el estatus de tu solicitud

Y recuerda que te pueden poner la araña si no pagas el espacio / Redes Sociales

Ahora bien, ¿qué papeles necesitas tener listos? Ahí te va la lista:

INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla o tarjeta de residencia.

Comprobante de domicilio (predial, agua, teléfono o luz).

Tarjeta de circulación vigente.

Comprobante de pago de tenencia, refrendo y sin sanciones.

Carta bajo protesta de decir verdad (según el formato de la Secretaría).

Foto del frente de tu casa y sus inmuebles colindantes.

Documento que pruebe que no tienes cochera en tu vivienda.

Una vez que subes todo, toca armarse de paciencia: el permiso puede tardar hasta 40 días hábiles en ser aprobado.