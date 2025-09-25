Alerta en México: Estafa de llamadas ofreciendo trabajo en el extranjero

En los últimos días, ciudadanos mexicanos han comenzado a recibir llamadas provenientes de números internacionales, principalmente de Estados Unidos, en las que se les informa que su currículum ha sido revisado y cumplen con los requisitos para un puesto en el extranjero. Esta nueva modalidad de estafa ha generado alarma entre la población y ha sido objeto de alertas por parte de autoridades y expertos en ciberseguridad.

La dinámica de la estafa consiste en que, tras recibir la llamada, se solicita al usuario que se comunique vía WhatsApp o correo electrónico para obtener más detalles sobre la oferta laboral. Una vez establecido el contacto, los estafadores piden un pago inicial para activar una cuenta de empleo o para una capacitación inexistente. Tras el depósito, desaparecen sin dejar rastro.

¿Cómo identificar una oferta de trabajo fraudulenta?

Las señales de alerta más comunes incluyen solicitudes de dinero por adelantado, ofertas vagas o urgentes, uso de canales de comunicación no oficiales como WhatsApp, y la ausencia de información verificable sobre la empresa en línea. Expertos en ciberseguridad recomiendan desconfiar de cualquier oferta que no siga los procedimientos convencionales de contratación.

Consejos para evitar caer en la estafa

Entre las recomendaciones destacan verificar la autenticidad de la empresa, no compartir información personal sensible, desconfiar de ofertas "demasiado buenas para ser ciertas", y reportar cualquier intento de fraude ante las autoridades competentes. Además, se sugiere bloquear los números desde los cuales se reciben las llamadas sospechosas y evitar devolver llamadas a números internacionales desconocidos.

Si una persona ya ha caído en la trampa, se aconseja contactar inmediatamente a su banco para bloquear pagos o transacciones, presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia o Policía Cibernética, y bloquear el número desde el cual recibió la llamada fraudulenta.

La proliferación de este tipo de estafas laborales internacionales pone en riesgo tanto la economía como la seguridad personal de los ciudadanos. La prevención y la denuncia se convierten en herramientas esenciales para combatir este delito y proteger a potenciales víctimas.

Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse informado y extremar precauciones al recibir ofertas de empleo que no sigan los procedimientos convencionales, recordando que ningún trabajo legítimo pedirá pagos por adelantado.

