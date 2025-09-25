VIDEO: Exhiben maltrato animal en Monterrey; osa vive entre dolor y abandono

La polémica volvió a encenderse en Nuevo León, esta vez por el presunto maltrato a una osa en el Zoológico La Pastora, en Monterrey. En redes sociales, la activista Cristina Marmolejo denunció el estado crítico del animal y acusó abandono, desnutrición y negligencia por parte de los encargados del recinto.

“Así como ves, uno de ellos está muriendo en vida. Lleno de moscas y gusanos, y con la piel pudriéndose”, escribió Marmolejo en una publicación que rápidamente se viralizó. Junto con las imágenes, apuntó directamente al administrador Jean Joseph Leautaud Russek y al director veterinario, el Dr. Gustavo Sepúlveda.

El oso con problemas se pude mover y luce muy descuidado / Redes Sociales

“Lo tienen en un calabozo para osos”

Además de evidenciar las condiciones deplorables de una osa con lesiones abiertas, la activista denunció que otro ejemplar lleva cuatro años encerrado en una jaula pequeña y oscura: “Lo tienen en un calabozo para osos. Como si fuera un castigo”.

La publicación hizo un llamado urgente al gobernador Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez, asegurando que les han mentido sobre el estado real del zoológico. “Los animales no tienen voz, pero nosotros sí”, sentenció la activista, quien pidió rescatar a los ejemplares de inmediato.

El Zoológico La Pastora fijó su posición ante los ataques / FB: @ZoologicoLaPastora

La Pastora responde

Ante la oleada de críticas, el Zoológico La Pastora emitió un comunicado el pasado 24 de septiembre. En él aseguran que la osa fue rescatada hace dos años por instrucción de Profepa, y que llegó con enfermedades graves e irreversibles como problemas hepáticos, renales e infecciones.

"Hace 2 años, PROFEPA nos solicitó cuidar esta osa rescatada que llegó con enfermedades graves e irreversibles: infección bacteriana, problemas renales, hepáticos y en las patas", publicaron en un comunicado.

“Cada día trabajamos para darle la mejor calidad de vida posible dentro de su condición irreversible”, señalaron. Informaron que este hoy se realizará una evaluación junto a Profepa y médicos especialistas para determinar el futuro del ejemplar.

🇲🇽 | Denuncian abandono de osezna en zoológico La Pastora de Nuevo León, México.



Activistas exigen que les puedan permitir su rescate y curarla de la sarna y la desnutrición que padece actualmente.



pic.twitter.com/lTNJehna2l — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 25, 2025

Santa Catarina: un precedente reciente

El caso recuerda lo ocurrido semanas atrás en Santa Catarina, donde el Centro de Bienestar Animal fue clausurado tras detectarse 79 animales en condiciones deplorables. Las autoridades documentaron desnutrición, falta de atención médica y condiciones insalubres.

La coincidencia de estos casos ha reavivado el debate sobre la regulación de espacios que albergan fauna silvestre en Nuevo León. Mientras tanto, miles de usuarios en redes siguen exigiendo justicia para los animales afectados.