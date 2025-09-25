Amores Perros celebrará 25 años con función especial en Bellas Artes

El clásico del cine mexicano “Amores Perros” cumplirá 25 años de su estreno y lo celebrará con una proyección única en el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más importantes de México. La función será el lunes 6 de octubre a las 19:00 horas, en un evento que promete reunir cine, música y nostalgia en un mismo escenario.

El clásico del cine mexicano “Amores Perros” cumplirá 25 años de su estreno. / X

¿Cuándo y cómo ver Amores Perros en Bellas Artes?

Los boletos estarán disponibles a partir del martes 30 de septiembre a las 11:00 horas y, debido a la expectativa generada, se prevé que la demanda sea muy alta. La función será exclusiva y contará con una proyección en alta calidad, resultado de un proceso de restauración de imagen y sonido supervisado por el propio Alejandro González Iñárritu.

Los boletos estarán disponibles a partir del martes 30 de septiembre a las 11:00 horas. / X

Tras la proyección, se ofrecerá un concierto en vivo con la participación de Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora original de la película. Será la primera vez que el músico argentino interprete en directo los temas que marcaron a toda una generación.

Una celebración del cine mexicano

La película, estrenada en el año 2000, marcó un antes y un después en la cinematografía nacional. Fue multipremiada en Cannes, nominada al Oscar y galardonada con 11 premios Ariel. Además, catapultó la carrera internacional de Gael García Bernal, quien debutaba en la gran pantalla con este proyecto.

La función será exclusiva y contará con una proyección en alta calidad, resultado de un proceso de restauración de imagen. / Pixabay

“Amores Perros” también consolidó la dupla creativa de Iñárritu con Guillermo Arriaga, guionista de la historia, y con el director de fotografía Rodrigo Prieto, quien se encargó de capturar la crudeza de la Ciudad de México en imágenes que siguen siendo icónicas.

“Amores Perros” también consolidó la dupla creativa de Iñárritu con Guillermo Arriaga. / RS



