“Me daba un poquito de miedo”: Así describen a Lex Ashton sus compañeros de CCH Sur

El caso de Lex Ashton, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur) que asesinó a uno de sus compañero dentro del plantel sigue escalando a tal grado que sus compañeros que lo conocían decidieron hablar para explicar un poco su comportamiento.

En las redes sociales, los alumnos que conocieron al hoy agresor expresaron sus experiencias con él, pero también dejaron ver su miedo a que les pudiera pasar algo.

Los alumnos del CCH demostraron su preocupación ante la violencia en su plantel / Redes Sociales

Alumnos del CCH Sur se expresan

“Pues la verdad yo lo ubique, iba en mi salón y la neta siempre estaba solo... Yo intenté acercarme a él pero la neta no se podía, el ponía una gran brecha. Entonces, no dudo que perteneciera a éstos grupos ya que era un marginado socialmente”, indicó una usuaria.

También calificaron a Lex Ashton como una persona tranquila que no se metía en problemas con nadie, pero era muy reservado y no convivía con muchas personas.

“Era muy pero muy raro, yo la verdad me llegue a acercar a él varias veces por buena onda ya qué nunca lo veía con nadie, e incluso llegue a hacer equipo con el ya que él de vez en cuando se me acercaba pidiéndome integrarlo, nunca tuve problema”, expusieron.

Lex Ashton se encuentra hospitalizado al romperse las dos piernas / Redes Sociales

¿Estudiantes del CCH Sur presentían algo?

Para muchos alumnos del CCH Sur no era nada extraño su comportamiento, ya que insistían que era tranquilo pero con una apariencia extraña.

“Se veía y era muy tranquilo, solo lo veía como una persona extraña, si, se aislaba solo porque como te digo varias veces lo trate de integrar a mi grupo pero el se iba solo a otros lados, realmente donde interactuábamos bien era cuando hacíamos exposiciones o trabajos”, dijeron.

Estudiantes del CCH Sur exigen justicia por la muerte de su compañero / Redes Sociales

Pero para otro sector, Lex cargaba “mala vibra”, algo que les hacía decir que había algo malo en su entorno y hasta cierto punto daba miedo.

“Tenía una vibra bien rara, a veces me daba un poquito de miedo pero trataba de darle importancia peor bien dicen por ahí que hay que hacerle caso a tu sexto sentido”, explicaron sobre su comportamiento.