Edomex anuncia nuevas líneas en Mexibús, Mexicable y Trolebús para conectar con Metro CDMX

La gobernadora Delfina Gómez no se anduvo por las ramas en su Segundo Informe de Gobierno: anunció una ambiciosa expansión en la red de transporte público del Estado de México que beneficiará directamente a millones de personas.

Con nuevas rutas de Mexibús, Mexicable y un trolebús mexiquense, la intención es clara: conectar mejor a municipios como Neza, Naucalpan, Chalco, Toluca e Ixtapaluca con la CDMX y el Tren Interurbano El Insurgente.

“El Mexibús pasó de registrar 106 millones de viajes en 2023 a una proyección de 125 millones 702 mil 129 en 2025, lo que representa un incremento del 18.6 %”, dijo la mandataria ante el Congreso mexiquense. Y no fue el único que creció: el Mexicable también reportó un aumento de casi el 50 % en sus viajes.

El Mexibús es el que tendrá más rutas para conectar con la CDMX / Redes Sociales

Tres nuevas líneas del Mexibús y conexiones al Metro

Entre lo más destacado está la futura Línea 5 del Mexibús, que irá de Lechería a El Rosario, y conectará con el Metro y Metrobús de la CDMX. “Pondremos en marcha la Línea 5 del Mexibús, que irá de Lechería a El Rosario por la vía Gustavo Baz”, adelantó Gómez.

También se anunció la Línea 6 del Mexibús, que recorrerá desde Zinacantepec hasta Lerma, cruzando Toluca, Metepec y San Mateo Atenco. Con 44 estaciones, reducirá en más de una hora el trayecto entre esos puntos y conectará con el Tren Interurbano.

La Línea 7, por su parte, facilitará el acceso a Pantitlán desde Vicente Villada con 3.5 km de recorrido y siete estaciones clave. La funcionaria Rosa María Zúñiga detalló que “estaría conectando en la estación de Vicente Villada para que de ahí llegara hasta Pantitlán”.

El Edomex destinará una buena partida para el transporte público / Especial

Trolebús también se expande

La mandataria confirmó que se construirá una segunda línea del Trolebús, ahora 100 % mexiquense, que recorrerá los municipios de La Paz, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca. “Recorrerá los municipios de La Paz, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca a través de 11 estaciones, movilizando a más de 200 mil usuarios diarios”, dijo.

Mexicable directo a Cuatro Caminos

Otra novedad es la Línea 3 del Mexicable, que unirá zonas altas de Naucalpan con la estación Cuatro Caminos del Metro. El avance de obra es del 45.8 %, con una inversión superior a los mil 300 millones de pesos. “Reducirá los tiempos de traslado de una hora a tan solo 30 minutos”, aseguró Gómez.

Con todo esto, la gobernadora aseguró que la transformación del transporte en Edomex apenas comienza y que durante 2025-2026 se continuará con nuevos senderos, puentes y unidades más limpias.

Las nuevas rutas del transporte público son en beneficio de miles de mexiquenses / Especial