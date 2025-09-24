Sandra Cuevas en la mira: Exhiben que sus 10 empresas no existen legalmente

Sandra Cuevas vuelve al ojo del huracán. Esta vez, no por su look, sus frases polémicas o sus rodadas en pleno Paseo de la Reforma, sino por el misterio que envuelve a su supuesto conglomerado empresarial: Sandra Cuevas Diamond Group. Según una revisión hecha por el colectivo Narcopolíticos, no existe ni un solo registro legal de sus famosas 10 empresas.

“El grupo empresarial supuestamente está conformado por 10 empresas, pero el Registro Público de Comercio no tiene registrada ninguna sociedad a nombre de la exalcaldesa”, publicó en redes Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs y parte del equipo que documenta políticos vinculados al crimen organizado.

Sandra Cuevas presumió un conglomerado de 10 empresas / X: SandraCuevas_

¿Empresas fantasma?

Desde cosméticos hasta asesoría política, pasando por dulcerías, gimnasios y venta de tequila, el catálogo del llamado SC Diamond Group parece un combo de franquicias. Pero en papel… ¡nada!. Estas son las 10 compañías que supuestamente forman el emporio de Cuevas:

Sandra Cuevas Cosmetics

Sandra Cuevas Dulcería

Sandra Cuevas Entretainment

Sandra Cuevas Galería de Arte

Sandra Cuevas Gimnasio

Sandra Cuevas Souvenirs

Sandra Cuevas Tequila/Mezcal

Sandra Cuevas Asesoría Política

Dulce Becerrita

Sandra Cuevas Abogados, S.C.

Meza advierte que aunque existe una mínima posibilidad de que la notaría “no haya hecho los trámites completos”, es improbable que no haya ni un solo registro público.

“Desde el lanzamiento de SC Diamond Group ha habido una duda legítima sobre su 'grupo empresarial': parece más una fachada para lavar dinero que una actividad económica legítima”, indicó.

Ninguna empresa de Sandra Cuevas aparece con su nombre / X: @MiguelMezaC

En la mira de la Sedena

No es la primera vez que el nombre de Cuevas aparece junto a señalamientos de presuntas relaciones con el crimen organizado. El sitio Narcopolíticos indica que mantiene supuestos vínculos con integrantes de La Unión Tepito y el grupo criminal La Chokiza, lo que derivó en fichas internas elaboradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los documentos mencionan que la exalcaldesa tuvo contacto con Christian Israel Quiroz Oropeza, acusado de secuestro, y con Antonio Vallejo, alias “El Toño”, identificado como parte de La Unión Tepito. También se le relacionó sentimentalmente con Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, señalado como líder de La Chokiza en el Estado de México.

Sandra Cuevas está en la mira de las autoridades por presunto lavado de dinero / X: @SandraCuevas_

¿Dónde están las actas?

Desde la oposición, los cuestionamientos crecen. “Si Sandra quiere 'desmentir' esta información, estamos atentos a que publique las actas constitutivas de sus empresas”, lanzó Meza.

Y mientras ella guarda silencio, la red se llena de preguntas: ¿Empresaria o fachada? ¿Víctima de ataques políticos o protegida con fuero empresarial?