Memo Ríos: Este fue el chiste sobre las pensiones a adultos mayores que le costó críticas

El humorista Memo Ríos, conocido por su estilo de comedia blanca y su característico “¡Aplausos!”, provocó controversia en redes sociales tras compartir un chiste sobre las pensiones a adultos mayores. Lo hizo a través de su cuenta oficial “Memocurrencias”, donde suele publicar juegos de palabras, rimas y reflexiones cómicas.

El texto que encendió el debate dice: “Filosofía del flojo: Tengo 65 años, soy soltero, vivo en la casa de mis padres que me heredaron y también dinero. Un solo día no he tenido que trabajar en mi vida y ahora me compensan con la pensión del Bienestar. ¡Esto es vida! Aplausos para mí”, escribió.

Memo Ríos soltó un chiste que no fue del agrado de muchos / FB: @Memocurrencias

¿Seguidores de la 4T se ofendieron?

Aunque no se trataba de una crítica directa al programa del Bienestar —una de las principales políticas sociales del gobierno actual—, la publicación dividió opiniones. Para algunos, fue una burla insensible hacia quienes han trabajado toda su vida; para otros, solo una anécdota divertida que refleja cierta realidad.

"O sea que hay que quitarle su pensión a nuestros viejitos nomás porque tuviste la suerte de heredar todo eso. Estás todo pndj", comentó un usuario. "Nuestros viejitos merecen una vejez digna", añadió.

En contraste, otros lo defendieron: "Eso es la pura vida y bendita esa pensión, porque hay muchísimos abuelitos que han trabajado mucho y ahora disfrutan de ese dinerito", escribió alguien más. Memo Ríos no respondió a la polémica, dejando que su comunidad interpretara libremente la intención de su publicación.

Por este chiste-reflexión, el comediante fue funado / FB: @Memocurrencias

Un veterano del humor y la música

Memo Ríos, de 73 años, ha sido parte de la escena artística mexicana desde los años 70. Nació en Toluca, Estado de México, y comenzó su carrera como parte del grupo musical Los Intocables. Fue pionero del rap en español con su versión de “Rapper’s Delight”, titulada “El Cotorreo”.

Su estilo se consolidó en los años 80 y 90 gracias a rutinas donde mezcla comedia, música y crítica ligera de la vida cotidiana. Ha preferido mantenerse lejos de la crítica política directa, a diferencia de otros comediantes contemporáneos.

Actualmente, Memo comparte contenido en redes con su familia —su esposa Martha Susana Thompson y su hija Nadia— y sigue activo con presentaciones esporádicas.

Memo Ríos no ha contestado a la polémica que se hizo / Redes Sociales