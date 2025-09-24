¿Hubo infidelidad? La verdad detrás del escándalo de Andy Byron y Kristin Cabot

El pasado 16 de julio, durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston, la famosa kiss cam convirtió a dos ejecutivos en protagonistas involuntarios de un escándalo viral. Andy Byron y Kristin Cabot fueron captados en pantalla compartiendo un gesto aparentemente íntimo. Lo que parecía un momento gracioso acabó en un abrazo incómodo, miradas nerviosas y un intento evidente por esconderse. Y sí, todo quedó grabado.

En cuestión de horas, el video le dio la vuelta al mundo: millones de reproducciones en redes sociales, miles de teorías y, por supuesto, la palabra "infidelidad" como trending topic.

La pareja se hizo viral por su manera de esconderse ante la Kiss Cam de Coldplay / Redes Sociales

¿Amigos, compañeros… o algo más?

Ambos eran ejecutivos de la empresa tecnológica Astronomer y, lo más polémico: estaban casados con otras personas. Así que el público hizo lo que mejor sabe: asumir. La presión fue tal que en pocos días, los dos dejaron sus cargos en la compañía.

Pero ahora, una fuente cercana a la pareja compartió con la revista People una versión que busca frenar el linchamiento digital: “Kristin y Andy tenían una gran relación laboral y una amistad sólida. No hubo ningún romance”.

Según este testimonio, el abrazo fue un “error de juicio”, un gesto malinterpretado que Cabot reconoció como inapropiado. “Ella asume toda la responsabilidad, pero es injusto que se le etiquete de manera tan dura”, añadió la fuente.

El CEO de Astronomer, Andy Byron, tuvo que renunciar a su cargo por el escándalo / Redes Sociales

Perdieron su trabajo y su privacidad

Las consecuencias no se hicieron esperar. “Es inimaginable lo que significa ver a alguien convertido en blanco de chismes que afectan no solo a ellos, sino también a sus familias”, aseguró la persona consultada por People.

Ambos perdieron sus empleos, su privacidad y fueron arrastrados por la ola del juicio en redes sociales.

Y si todo esto no fuera suficiente, The Times reveló que Kristin ya estaba en proceso de divorcio, y que su exesposo, Andrew Cabot, también estaba en el concierto… con otra mujer, quien ahora sería su pareja oficial. El drama, al parecer, era mucho más grande de lo que la kiss cam alcanzó a mostrar, porque al menos la directora de Recursos Humanos de la empresa no le fue infiel a su marido.

Kristin Cabot se estaba divorciando y su marido también fue al concierto con otra mujer / Redes Sociales