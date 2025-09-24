¿Cuándo podrás ver el cometa C/2025 R2 que solo aparece cada 20 años? Aquí te decimos

El próximo mes de octubre será especial para los amantes de la astronomía, pues el cometa C/2025 R2 (SWAN) hará su aparición en el firmamento. Este fenómeno natural ocurre aproximadamente cada 20 años, por lo que observarlo será una oportunidad que difícilmente se repetirá en el corto plazo.

¿Cuándo y dónde se podrá observar el cometa?

De acuerdo con especialistas, el cometa alcanzará su mayor visibilidad entre la segunda y tercera semana de octubre de 2025, cuando se acerque a su punto más próximo a la Tierra. En México y gran parte del hemisferio norte se podrá observar en las madrugadas y noches despejadas, siempre lejos de la contaminación lumínica de las ciudades.

Los astrónomos recomiendan buscar espacios abiertos, preferentemente en zonas rurales o miradores, donde el cielo esté libre de obstáculos y luces artificiales. En algunos lugares será posible apreciarlo a simple vista, aunque para una mejor experiencia se sugiere utilizar binoculares o telescopios.

El regreso de un visitante cósmico

El cometa C/2025 R2 fue descubierto en septiembre de este año por el Observatorio SWAN y se ha convertido en uno de los fenómenos más esperados por la comunidad científica y el público en general. Su paso se registra aproximadamente cada dos décadas, lo que lo convierte en un evento poco frecuente y de gran interés para astrónomos profesionales y aficionados.

A new visitor from the outer Solar System, comet C/2025 R2 (SWAN) also known as SWAN25B was only discovered late last week, on September 11. That's just a day before the comet reached perihelion, its closest approach to the Sun. First spotted by Vladimir Bezugly in images from… pic.twitter.com/yQN0k5Cvmh — Astronomy Picture of the Day (@apod) September 20, 2025

Los cometas están compuestos principalmente de polvo y hielo, y al acercarse al Sol generan una cola luminosa que puede extenderse millones de kilómetros. En el caso de C/2025 R2, se espera que esta característica lo haga fácilmente distinguible en el cielo nocturno.

Consejos para no perderte el fenómeno

Para disfrutar del espectáculo se recomienda planear con anticipación: revisar pronósticos meteorológicos, elegir lugares elevados y llevar equipo óptico si es posible. También se aconseja evitar luces directas de lámparas o celulares durante la observación, ya que afectan la visión nocturna.

El cometa C/2025 R2 es más que un fenómeno visual; representa una oportunidad para reflexionar sobre la inmensidad del universo y la manera en que estos cuerpos celestes han fascinado a la humanidad durante siglos. No será sino hasta dentro de 20 años cuando vuelva a repetirse este espectáculo, por lo que octubre será clave para quienes no quieran esperar otra generación para contemplarlo.

