EXCLUSIVA / Corona Capital 2025: setlists más largos, comida sin gluten y más sorpresas

El Corona Capital 2025 viene con más poder que nunca. La edición de este año, que se celebrará el 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, promete sets más largos, comida para todos los gustos (incluso sin gluten y vegana) y una expansión que llevará la experiencia a ciudades como Monterrey, Mérida y Guadalajara.

CONTRA platicó en EXCLUSIVA con Fernando Domínguez, Gerente de Marketing para Festivales de OCESA, quien nos adelantó todos los “aderezos” nuevos de este banquete musical.

“El aderezo más importante, para hacerte honesto, sin duda deben de ser las sessions que vamos a tener en Guadalajara, Mérida y Monterrey. Monterrey va a tener el poder de Foo Fighters, que sabemos cómo es en vivo, que son brutales, acompañados de Queens of the Stone Age… no es nada descabellado ver a Dave Grohl tocando con los Queens o viceversa”, nos contó.

Sí, Foo Fighters en Monterrey. Keane en Mérida. Phoenix en Guadalajara. “Eventos en gran formato, en estadios… para más de 20 mil personas”, explicó Fer, quien confirmó que la idea es llevarle “una probada del Corona Capital” a quienes no pueden viajar a CDMX.

Las sorpresas no pueden faltar en esta edición del Corona Capital 2025 / FB: @CoronaCapital

Un cartel para varias generaciones

Si algo ha caracterizado al Corona Capital es su capacidad para unir generaciones. Este 2025 no es la excepción, pues varias generaciones de músicos y público se darán cita en un solo lugar.

“Seguramente tenemos a papás de los Deftones que su hija quiere ir a ver a Chapelle, y es un gran pretexto para ambos para crear un vínculo increíble entre ellos”, dijo Domínguez. “Queremos crear vínculos entre muchos tipos de generaciones con line-ups increíbles. El sábado es una brutalidad de talento femenino. El domingo, mucho clásico para los que crecimos con los videos de los Deftones y Linkin Park. Y el viernes, lleno de rock y de himnos con Foo Fighters y Queens”.

La variedad de grupos estuvo bien pensada para reunir a todas las generaciones / FB: @CoronaCapital

Sets más largos, fans más felices

Sí, los rumores eran ciertos: este año las bandas principales tendrán sets más largos, para que los fans no se queden con las ganas de solo verlos una hora, pues tocarán más tiempo para beneplácito de todos los fanáticos del rock y el indie.

“Cien por ciento. Lo que nosotros buscamos este año es que… la gente pueda disfrutar de estos sets extendidos, en los cuales van a encontrar muchísimas sorpresas”, expuso.

Los grupos principales darán sets más largos de lo habitual / FB: @CoronaCapital

Comida saludable y para todos los gustos

Por primera vez, el festival contará con un Healthy Zone, con comida vegana, vegetariana y también libre de gluten. Pues mucha gente ya estaba pidiendo otras opciones a las tradicionales de todos los años. Así que la oferta gastronómica tendrá un surtido rico.

“Nos mencionaban: ‘oye, es que no tenemos un lugar para nosotros los veganos’. Entonces, justamente este año vamos a debutar una cosa que se llama el Healthy Zone. Es una de nuestras innovaciones más lindas”, adelantó.

La seguridad va estar presente en todo lo largo y ancho del festival / FB: @CoronaCapital

Más seguridad y sustentabilidad real

OCESA asegura que la seguridad del público es prioridad, con personal capacitado, zonas de auxilio bien señaladas y colaboración con autoridades locales. “Desde hace 15 años… nuestra prioridad siempre ha sido la seguridad de la gente. Cada año escuchamos y hacemos caso a todas las recomendaciones”. El público podrá ubicar perfectamente a los elementos de ayuda por si existe algún contratiempo.

En temas ecológicos, el Corona Capital ya cuenta con la certificación ISO 20121, y trabaja con iniciativas como Hagamos Composta. Hasta habrá botes de basura que estarán clasificados para separar la basura. “Corona Capital es uno de los festivales más sostenibles en Latinoamérica”.

El público estará presente en una de las mejores ediciones del Corona Capital / FB: @CoronaCapital

El pase más exclusivo del Corona Capital

Este año habrá una experiencia VIP nunca antes vista: Corona 100 Club Pass, que incluye bebidas y comida, además de un acceso tipo side stage. Además, de lugares preferenciales para en cada escenario para ver mejor a todas las bandas.

“Es el pass más exclusivo que vas a encontrar dentro del festival… vale absolutamente la pena si tú eres una persona que sólo se quiere preocupar por vivir la experiencia”. Con este combo de música, inclusión, seguridad y conciencia ambiental, el Corona Capital 2025 se perfila como una de las mejores ediciones en su historia.