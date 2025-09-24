Ruta del Cempasúchil 2025: Así celebran Día de Muertos en Xochimilco

Por fin llegó el otoño y con él, una de las tradiciones más queridas de México: el Día de Muertos. Si este año quieres honrar a tus difuntos de una forma única, la Ruta del Cempasúchil 2025 en Xochimilco tiene todo para hechizarte entre leyendas, trajineras y pan de muerto caliente.

Organizada por Explora Xochimilco, esta experiencia ofrece un recorrido de más de tres horas por canales adornados con flores, música prehispánica y leyendas que te pondrán la piel chinita.

Los recorridos son únicos rodeados de mucho misticismo / FB: @exploraxochimilcoenkayak

¿Cuándo es la Ruta del Cempasúchil 2025?

Aparta fecha desde ya: el evento se realizará del 3 de octubre al 9 de noviembre, todos los días en dos horarios mágicos:

4:30 a.m. para ver el amanecer desde la chinampa del Sol.

4:00 p.m. para disfrutar el atardecer entre flores y relatos.

Ambos recorridos duran entre tres y cuatro horas a bordo de una trajinera, así que ve preparado para entrarle de lleno a esta inmersión cultural.

Los viajes son por la madrugada o por la tarde al meterse el sol / FB: @exploraxochimilcoenkayak

¿Qué incluye el recorrido?

Desde que abordas, la ambientación te mete directo al mundo de los muertos: incienso, veladoras, música ancestral y paradas con historia.

Chinampa del Sol : Ideal para quienes eligen el recorrido matutino.

Chinampa del Cempasúchil : Donde se narran leyendas entre flores.

Chinampa de la Llorona: Una parada imperdible con cosechas y bebidas tradicionales.

Además, te darán tamales, pan de muerto y café de olla bien calientito. Todo mientras escuchas historias y participas en dinámicas con la flor de cempasúchil como protagonista.

Los boletos ya los puedes conseguir, pero recuerda que es cupo limitado / FB: @exploraxochimilcoenkayak

¿Cómo conseguir boletos? 🎟️

Las entradas cuestan $1,199 pesos por persona y debes apartar con un anticipo del 50%. Ojo: el cupo es limitado, así que reserva cuanto antes.

Para hacerlo, puedes enviar un mensaje a las redes sociales de Explora Xochimilco o por WhatsApp al número 55 4922 8743. Incluso, si sigues a los organizadores, podrías obtener descuentos especiales.