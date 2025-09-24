Ruta del Cempasúchil 2025: Así celebran Día de Muertos en Xochimilco

Por fin llegó el otoño y con él, una de las tradiciones más queridas de México: el Día de Muertos. Si este año quieres honrar a tus difuntos de una forma única, la Ruta del Cempasúchil 2025 en Xochimilco tiene todo para hechizarte entre leyendas, trajineras y pan de muerto caliente.
Organizada por Explora Xochimilco, esta experiencia ofrece un recorrido de más de tres horas por canales adornados con flores, música prehispánica y leyendas que te pondrán la piel chinita.
¿Cuándo es la Ruta del Cempasúchil 2025?
Aparta fecha desde ya: el evento se realizará del 3 de octubre al 9 de noviembre, todos los días en dos horarios mágicos:
- 4:30 a.m. para ver el amanecer desde la chinampa del Sol.
- 4:00 p.m. para disfrutar el atardecer entre flores y relatos.
Ambos recorridos duran entre tres y cuatro horas a bordo de una trajinera, así que ve preparado para entrarle de lleno a esta inmersión cultural.
¿Qué incluye el recorrido?
Desde que abordas, la ambientación te mete directo al mundo de los muertos: incienso, veladoras, música ancestral y paradas con historia.
- Chinampa del Sol: Ideal para quienes eligen el recorrido matutino.
- Chinampa del Cempasúchil: Donde se narran leyendas entre flores.
- Chinampa de la Llorona: Una parada imperdible con cosechas y bebidas tradicionales.
Además, te darán tamales, pan de muerto y café de olla bien calientito. Todo mientras escuchas historias y participas en dinámicas con la flor de cempasúchil como protagonista.
¿Cómo conseguir boletos? 🎟️
Las entradas cuestan $1,199 pesos por persona y debes apartar con un anticipo del 50%. Ojo: el cupo es limitado, así que reserva cuanto antes.
Para hacerlo, puedes enviar un mensaje a las redes sociales de Explora Xochimilco o por WhatsApp al número 55 4922 8743. Incluso, si sigues a los organizadores, podrías obtener descuentos especiales.