¡Cambia dólares! El peso se mantiene bien este jueves 25 de septiembre

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
Jorge Reyes Padrón
25 de Septiembre de 2025

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este JUEVES 25 de septiembre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

El peso mexicano quedó en 18.48 unidades por dólar, un centavo más que el pasado miércoles 24 de septiembre.

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK
El valor del dólar 

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.60 a la compra.
  • 19:00 a la venta.

Banco Azteca:

  • 17.20 a la compra
  • 18.89 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.57 a la compra.
  • 18.70 a la venta.

Banorte:

  • 17.15 a la compra.
  • 18.80 a la venta.

Banamex:

  • 17.82 a la compra.
  • 18.91 a la venta.

Scotiabank:

  • 17.60 a la compra.
  • 19.20 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK
Edomex anuncia nuevas líneas en Mexibús, Mexicable y Trolebús para conectar con Metro CDMX
