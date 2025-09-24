Precio del dólar hoy miércoles 24 de septiembre: El peso muestra estabilidad

La divisa estadounidense se cotiza en promedio en $17.96 pesos a la compra y $18.59 pesos a la venta

El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
24 de Septiembre de 2025

Este miércoles 24 de septiembre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.42 pesos, algunos centavos por encima de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.35 pesos.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $17.96 pesos a la compra y $18.59 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.42 pesos por unidad/Google
El dólar se cotiza promedio en $18.42 pesos por unidad.&nbsp;

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.60 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

Santander

  • Compra: $17.20 pesos
  • Venta: $18.90 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.49 pesos
  • Venta: $18.62 pesos

Banamex

  • Compra: $17.75 pesos
  • Venta: $18.77 pesos

Banorte

  • Compra: $17.10 pesos
  • Venta: $18.70 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $17.15 pesos
  • Venta: $18.79 pesos. 

