Google lanza herramienta para editar fotos con la voz

Google anunció el lanzamiento de “Editar Preguntando”, una innovación que lleva la edición de imágenes a otro nivel. La función permite a los usuarios modificar fotos dentro de Google Fotos utilizando su voz, gracias a la integración con la inteligencia artificial Gemini.

/ X

En un inicio, esta opción estaba disponible únicamente en el Pixel 10, pero la compañía adelantó que se extenderá a otros teléfonos Android en los próximos meses, ampliando el acceso a millones de usuarios en diferentes países.

¿Cómo funciona la edición por voz en Google Fotos?

El proceso es sencillo. Para editar una imagen con esta herramienta es necesario abrir Google Fotos, seleccionar la opción Editar, luego Ayúdame a editar y dar clic en Continuar. Después, el usuario puede dictar o escribir instrucciones como “quitar objetos del fondo” o “aumentar el brillo”. Posteriormente, basta con presionar Entrar y Guardar para que la modificación se aplique de manera automática.

Entre las funciones destacadas se encuentran: eliminar elementos no deseados, cambiar fondos, mejorar iluminación y optimizar la calidad de la imagen con un solo comando. Esto convierte a la edición por voz en una alternativa rápida, intuitiva y accesible para cualquier persona.

/ X

Un paso hacia la inclusión y la creación digital

Además, esta herramienta representa un avance en términos de inclusión tecnológica, pues ofrece una opción más práctica para usuarios con discapacidad visual o motriz. Asimismo, puede convertirse en una aliada estratégica para quienes generan contenido digital, ya que facilita la creación de imágenes atractivas en cuestión de segundos.

/ X

Aunque por ahora su disponibilidad será gradual y principalmente en Estados Unidos, se espera que la función se expanda a más regiones en los próximos meses. Google aún no ha detallado la fecha exacta de llegada a México, pero confirmó que el despliegue será progresivo y gratuito para dispositivos Android compatibles.

Con “Editar Preguntando”, Google no solo apuesta por simplificar la edición fotográfica, sino también por integrar la inteligencia artificial en acciones cotidianas que impacten directamente en la forma en que los usuarios crean y comparten contenido.

/ Pixabay