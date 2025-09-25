Así ocurrió el accidente de Tom Holland durante la nueva película de Spider‑Man

La nueva película Spider‑Man: Brand New Day se topó con un imprevisto más grande que cualquier villano. El protagonista, Tom Holland, resultó lesionado durante una escena de acción, lo que obligó a frenar las grabaciones y encendió las alarmas en pleno set.

De acuerdo con reportes de The Sun, “una cuerda se rompió en un arnés de seguridad y Tom recibió un golpe en la cabeza”. La escena ocurría en pleno rodaje cuando el actor, famoso por hacer muchas de sus acrobacias, tuvo un accidente que lo mandó directo al hospital.

“Estaba previsto retomar el rodaje en Londres el jueves, pero el equipo fue instruido a detener todo durante dos semanas”, explicó una fuente al medio británico.

Tom Holland fue llevado a un hospital tras el incidente en las grabaciones / Redes Sociales

Esperan recuperación de Tom Holland

Aunque el incidente generó preocupación entre el equipo, todo indica que la pausa en la producción será temporal y no afectará la fecha de estreno. Spider-Man: Brand New Day sigue programada para lanzarse el 31 de julio de 2026, y el accidente no cambia los planes, al menos por ahora.

“Todo iba muy bien, así que esto es solo un pequeño contratiempo. El retraso no afectará la fecha de estreno [...] Solo quieren que Tom se sienta en óptimas condiciones”, dijo la fuente.

Al parecer, una cuerda del arnés se rompió / Redes Sociales

Una pausa millonaria

Las grabaciones iniciaron en Glasgow y Pinewood Studios, y el plan era continuar en Londres. Sin embargo, el costo de suspender una producción de este tamaño no es cualquier cosa. Se calcula que cada día sin grabar representa una pérdida cercana a 1.5 millones de libras, es decir, más de 30 millones de pesos mexicanos por jornada.

A pesar de ello, el equipo priorizó la salud de Holland por encima de los números. Hasta el momento, ni el actor ni la casa productora han dado declaraciones oficiales sobre el estado del intérprete o algún posible ajuste en el cronograma.

Las grabaciones están en pausa lo que está costando millones a la producción / Redes Sociales