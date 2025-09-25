¿Bad Bunny fue amenazado de muerte en su último concierto en Puerto Rico?

La amenaza llevó a la colaboración del FBI con las autoridades locales para evaluar la situación y garantizar la seguridad de Bad Bunny y los asistentes

Durante su residencia "No me quiero ir de aquí: Una más" en el Coliseo de Puerto Rico, Bad Bunny enfrentó una presunta amenaza que activó la intervención del FBI y reforzó la seguridad del evento.
Bad Bunny cerró el sábado 20 de septiembre su residencia musical en el Coliseo de Puerto Rico, un evento que se convirtió en fenómeno internacional, transmitido en plazas, cines y plataformas digitales. La serie de conciertos generó un impacto económico estimado en 713 millones de dólares, casi el doble de lo proyectado.

La amenaza llevó a la colaboración del FBI con las autoridades locales para evaluar la situación. / AP
¿Qué ocurrió con la presunta amenaza y el papel del FBI?

El periodista Jay Fonseca, exreportero de Telemundo, confirmó que durante la residencia del cantante se activó una alerta por una “credible death threat”. Según explicó Fonseca:

“Había un credible death threat, o sea, la alerta era mayor porque había un sujeto en redes sociales escribiendo que iba a matar a Bad Bunny”.

El periodista Jay Fonseca, exreportero de Telemundo, confirmó que durante la residencia del cantante se activó una alerta por una “credible death threat. / AP
La amenaza llevó a la colaboración del FBI con las autoridades locales para evaluar la situación y garantizar la seguridad de Bad Bunny y los asistentes. Se implementaron protocolos de vigilancia adicionales, revisiones estrictas en accesos y presencia de personal de seguridad especializado.

 

 

Impacto del concierto y medidas de seguridad

A pesar de la alerta, la residencia fue un éxito económico y cultural. Celebridades internacionales como LeBron James, Kylian Mbappé, Penélope Cruz, Javier Bardem, Benicio del Toro y Lin-Manuel Miranda asistieron al último concierto, que incluyó una producción escénica innovadora, pantallas gigantes, efectos visuales y la interpretación de sus éxitos más importantes.

 

A pesar de la alerta, la residencia fue un éxito económico y cultural. / AP
 A pesar de la tensión generada por la amenaza, el público disfrutó del concierto sin incidentes, mostrando la energía y entusiasmo característicos de los fans de Bad Bunny. La combinación de luces, efectos especiales y una selección musical que repasó sus éxitos consolidó la experiencia como un evento memorable dentro de la historia reciente de la música urbana.

El equipo de producción y seguridad enfatizó que la coordinación con el FBI y las autoridades locales fue clave para garantizar un desarrollo seguro del espectáculo. Este protocolo permitió que la residencia concluyera con normalidad, reafirmando el compromiso del artista y de su equipo por ofrecer presentaciones de alto nivel manteniendo la seguridad de todos los asistentes.

La combinación de luces, efectos especiales y una selección musical que repasó sus éxitos consolidó la experiencia como un evento memorable. / AP
