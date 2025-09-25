Atacante del CCH Sur: revelan su diagnóstico psicológico y su familia presenta problemas de salud mental

Tras el ataque con arma blanca que terminó con la vida de un estudiante y dejó a un trabajador herido dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, comenzaron a circular en redes sociales documentos filtrados que revelan el diagnóstico médico y psicológico de Lex Ashton “N”, agresor de 19 años que intentó suicidarse tras el crimen.

De acuerdo con una valoración realizada en el Hospital General Regional No. 2 del IMSS en Villa Coapa, el joven estudiante, actualmente bajo custodia policial, fue diagnosticado con “episodio depresivo grave con síntomas psicóticos”, un trastorno mental que —según especialistas— puede provocar alucinaciones, delirios y pensamientos desorganizados.

Lex Ashton presenta problemas de depresión desde hace tiempo / Redes Sociales

“Desde enero tenía síntomas depresivos”

El informe clínico indica que Lex Ashton fue víctima de bullying desde la primaria, situación que —según su propio testimonio— generó ideas homicidas. En enero de este año, dijo haber iniciado un proceso de atención psicológica por síntomas de depresión, que duró seis meses. Aunque mostró mejoría, en agosto tuvo una recaída tras ser diagnosticado con litiasis renal (piedras en el riñón).

"Reconoció que el ser víctima de bullying propició la presencia de ideas homicidas", se lee en el documento. Además, confesó que su objetivo era asesinar al menos a seis personas, pero la intervención de un trabajador administrativo frustró el plan. Después, intentó lanzarse desde lo alto de un edificio.

El reporte médico del estudiante reveló parte de sus problemas de salud mental / X: @C4jimenez

Antecedentes familiares

El informe también hace referencia al entorno familiar de Lex. Se habla de una familia desintegrada, con un padre ausente diagnosticado con trastorno bipolar, y una hermana que intentó suicidarse hace cuatro años. Según el reporte, Ashton aún cursaba materias pendientes, a pesar de haber completado el tiempo regular en el CCH.

Por ahora, Lex Ashton sigue hospitalizado por las fracturas en ambas piernas producto de su intento de suicidio. No obstante, en redes sociales ya circulan especulaciones sobre la posibilidad de que su diagnóstico médico sea utilizado para evitar la prisión mediante una declaración de inimputabilidad penal. Las autoridades determinarán su situación jurídica en cuanto su estado de salud lo permita.

Se reveló que dentro de su familia hay problemas de salud mental / Redes Sociales