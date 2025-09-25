Metro CDMX cerrará a las 10 de la noche los fines de semana

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció que el Metro de la Ciudad de México modificará su horario de servicio, cerrando a las 22:00 horas durante varios fines de semana. La medida busca facilitar pruebas técnicas en la Línea 1, por lo que se exhorta a los usuarios a planear con anticipación sus traslados.
¿Por qué cerrará más temprano?
Con más de 4 millones de usuarios diarios, el Metro de la CDMX es el transporte más utilizado en la capital. Cualquier modificación en sus horarios impacta a miles de personas, especialmente cuando se trata de fines de semana.
El STC informó que el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas (10 PM) los próximos tres fines de semana, debido a pruebas técnicas para la reapertura del tramo Chapultepec-Observatorio.
Horarios y fechas del cierre parcial
El Metro detalló mediante un comunicado que todas las estaciones actualmente en operación de la Línea Rosa reducirán su horario los siguientes días:
- Sábado 27 y domingo 28 de septiembre
- Sábado 4 y domingo 5 de octubre
- Sábado 11 y domingo 12 de octubre
Durante estos días, las últimas corridas de trenes saldrán a las 21:30 horas desde las terminales Pantitlán y Chapultepec.
¿Cuál es el motivo técnico?
Según el comunicado del STC:
“La modificación al horario de servicio se lleva a cabo para optimizar las pruebas del Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en los trenes NM22 y NM16, que se deben realizar previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.”
¿Habrá transporte alternativo?
Sí. El Metro explicó que habrá servicio con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas en el tramo Pantitlán–Chapultepec, hasta concluir el horario habitual a las 24:00 horas (medianoche).
Estaciones abiertas actualmente de la Línea 1
Estas son las estaciones en operación de la Línea 1:
- Sevilla
- Insurgentes
- Cuauhtémoc
- Balderas
- Salto del Agua
- Isabel la Católica
- Pino Suárez
- Merced
- Candelaria
- San Lázaro
- Moctezuma
- Balbuena
- Boulevard Puerto Aéreo
- Gómez Farías
- Zaragoza
- Pantitlán
Estaciones que siguen cerradas
Hay cuatro estaciones que continúan en remodelación y que reabrirán en octubre de 2025:
- Observatorio
- Tacubaya
- Juanacatlán
- Chapultepec.