Metro CDMX cerrará a las 10 de la noche los fines de semana

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció que el Metro de la Ciudad de México modificará su horario de servicio, cerrando a las 22:00 horas durante varios fines de semana. La medida busca facilitar pruebas técnicas en la Línea 1, por lo que se exhorta a los usuarios a planear con anticipación sus traslados.

¿Por qué cerrará más temprano?

Con más de 4 millones de usuarios diarios, el Metro de la CDMX es el transporte más utilizado en la capital. Cualquier modificación en sus horarios impacta a miles de personas, especialmente cuando se trata de fines de semana.

El STC informó que el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas (10 PM) los próximos tres fines de semana, debido a pruebas técnicas para la reapertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

Horarios y fechas del cierre parcial

El Metro detalló mediante un comunicado que todas las estaciones actualmente en operación de la Línea Rosa reducirán su horario los siguientes días:

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Sábado 11 y domingo 12 de octubre

Durante estos días, las últimas corridas de trenes saldrán a las 21:30 horas desde las terminales Pantitlán y Chapultepec.

¿Cuál es el motivo técnico?

Según el comunicado del STC:

“La modificación al horario de servicio se lleva a cabo para optimizar las pruebas del Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en los trenes NM22 y NM16, que se deben realizar previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.”

¿Habrá transporte alternativo?

Sí. El Metro explicó que habrá servicio con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas en el tramo Pantitlán–Chapultepec, hasta concluir el horario habitual a las 24:00 horas (medianoche).

Estaciones abiertas actualmente de la Línea 1

Estas son las estaciones en operación de la Línea 1:

Sevilla

Insurgentes

Cuauhtémoc

Balderas

Salto del Agua

Isabel la Católica

Pino Suárez

Merced

Candelaria

San Lázaro

Moctezuma

Balbuena

Boulevard Puerto Aéreo

Gómez Farías

Zaragoza

Pantitlán

Estaciones que siguen cerradas

Hay cuatro estaciones que continúan en remodelación y que reabrirán en octubre de 2025: