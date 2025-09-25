Protesta en Campo Militar 1: Normalistas de Ayotzinapa exigen justicia en su 11º aniversario

A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares y estudiantes se reunieron frente al Campo Militar 1 en Naucalpan, Estado de México, para exigir justicia y avances concretos en las investigaciones. Durante la concentración, los manifestantes realizaron un mitin y mostraron pancartas con consignas.

La protesta escaló cuando un grupo de encapuchados utilizó un camión para derribar la puerta principal del campo militar y luego lo incendiaron, generando momentos de tensión en la zona. Autoridades desplegaron un operativo de seguridad para controlar la situación y evitar daños mayores.

¿Qué reclaman los manifestantes en Campo Militar 1?

Los participantes exigen que el gobierno federal agilice las investigaciones, esclarezca el paradero de los 43 normalistas y sancione a los responsables materiales e intelectuales. Además, solicitan transparencia en los procesos judiciales y que se garantice el derecho a la verdad para las familias afectadas.

Durante la protesta, los manifestantes corearon consignas y denunciaron que, a más de una década, el caso permanece sin resolverse completamente. “No vamos a descansar hasta que haya justicia para nuestros hijos”, señalaron familiares presentes en el mitin.

¿Qué ha pasado con el caso de los 43 desaparecidos?

La desaparición ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales y grupos delincuenciales. Hasta la fecha, aunque algunas investigaciones han identificado responsables y se han presentado órdenes de captura, las familias denuncian que persiste la impunidad y falta de información oficial.

Las movilizaciones en Campo Militar 1 forman parte de una serie de acciones que buscan mantener el caso en la agenda pública y presionar al gobierno para que cumpla con las obligaciones de justicia y reparación a las víctimas.

Las autoridades han reiterado que las investigaciones continúan, pero los resultados concretos aún son limitados, lo que genera desconfianza y frustración entre los familiares y la sociedad civil.

El caso de Ayotzinapa sigue siendo un referente en México sobre desapariciones forzadas y derechos humanos, y las protestas reflejan la exigencia de verdad y justicia que permanece vigente entre los ciudadanos.

