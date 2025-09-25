Revelan que a B King y Regio Clown les tendieron una trampa: “Es mucho más que un simple crimen”

La investigación por la desaparición y posterior asesinato de B King y Regio Clown ha cobrado relevancia internacional, luego de que el Cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, señalara que el crimen fue perpetrado con la intención de enviar un mensaje y que los artistas cayeron en una trampa premeditada.

No fue microtráfico, fue algo más grande: Cónsul colombiano

Aunque los primeros reportes y las indagatorias apuntan a un posible caso de crimen organizado —debido a que los cuerpos de Bayron Sánchez (B King) y Jorge Herrera (DJ Regio Clown) aparecieron desmembrados, dentro de una bolsa y con un narcomensaje en Cocotitlán, Estado de México—, el diplomático colombiano ofreció otra lectura de los hechos.

Regio Clown y B King desaparecieron luego de ir a un gimnasio en Polanco.

“Desde el cuerpo diplomático y consular vemos con mucha preocupación que dos personas hayan sido sacadas, sustraídas de una zona como Polanco en Ciudad de México, para luego ser asesinadas en el Estado de México. Esto denota que lo que está detrás es mucho más que un simple crimen.”

El narcomensaje hallado junto a los cuerpos los acusaba de ser “chapulines” y “vendedores”, lo que sugería un ajuste de cuentas. No obstante, Molano cuestionó esta hipótesis:

A los colombianos les pusieron un auto Mercedes Benz para trasladarse hasta el Edomex.

“Justamente lo que se sabe es que alguien les había puesto una reunión y que les enviaron un vehículo que los iba a recoger. Lo que a mí no me suena es que esto se trate de un ajuste de cuentas por microtráfico, no tiene esas características a mi juicio.”

“Creo que esto requiere una investigación de verdad compleja, en la que hay que poner en orden una serie de elementos que resultan bastante preocupantes.”

Los dos hombres colombianos aparecieron muertos en Cocotitlán.

“Me cuidaré mucho, no confío en nadie”

B King y Regio Clown fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, luego de haber sido vistos por última vez en un gimnasio ubicado en Polanco. Según versiones periodísticas, Regio Clown informó a su pareja que asistiría a una reunión con un hombre apodado ‘Comandante’.

En los mensajes que envió a su pareja antes de desaparecer, escribió frases inquietantes como:

“Me cuidaré mucho”

“No confío en nadie”

“Hay que hacer negocios”

Según el reportero Carlos Jiménez, este es el 'Comandante', con quienes se reunieron los colombianos.

Investigación sigue abierta

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con la investigación. Hasta ahora se ha confirmado que ambos músicos salieron de Polanco en un Mercedes Benz, con una parada en Iztapalapa, antes de llegar al Estado de México.

El vehículo fue localizado días después en un predio en Texcoco, pero aún se desconoce la identidad de quienes organizaron el encuentro o tendieron la emboscada.