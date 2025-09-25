Ya hay fecha para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro y recibir hasta $8,480 al mes

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su próxima etapa de inscripciones el 1 de octubre de 2025. Esta iniciativa del Gobierno de México está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, ofreciéndoles capacitación en un centro de trabajo y un apoyo económico mensual de $8,480.

El objetivo principal del programa es que los jóvenes adquieran experiencia laboral real en un entorno formal, mejorando así sus posibilidades de acceder a un empleo digno una vez concluida la capacitación. “El programa busca integrar a los jóvenes al ámbito productivo mediante el desarrollo de habilidades”, indicaron autoridades responsables.

Además del apoyo económico, los aprendices cuentan con un seguro médico que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, garantizando seguridad durante el periodo de formación.

La próxima fecha de inscripción al programa es el 1 de octubre de 2025. / @JovConFuturo

¿Cómo inscribirse al programa?

Los interesados deben registrarse en la plataforma oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Es indispensable contar con identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente, fotografía y carta compromiso para completar el registro.

Una vez inscritos, los jóvenes pueden seleccionar un centro de trabajo en su comunidad y postularse para recibir capacitación en áreas de su interés. Es fundamental completar todo el proceso para asegurar la participación.

Beneficios y contexto del programa

El programa ofrece capacitación práctica en empresas, comercios o instituciones con jornadas de 5 a 8 horas diarias, cinco días a la semana. Al finalizar, los participantes reciben una constancia de habilidades adquiridas, aumentando sus oportunidades laborales.

Además, Jóvenes Construyendo el Futuro busca reducir brechas de acceso al empleo formal en jóvenes, especialmente en regiones con rezago social o alta incidencia delictiva. Desde su creación, ha beneficiado a más de tres millones de personas en México.

Al finalizar, los participantes reciben una constancia de habilidades adquiridas, aumentando sus oportunidades laborales./ Programas para el Bienestar



