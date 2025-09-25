Edomex propone prohibir cirugías estéticas a menores de 18 años

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a través del diputado Anuar Azar Figueroa, propuso una reforma al Código Administrativo estatal para prohibir las cirugías estéticas en menores de edad. La propuesta busca frenar la proliferación de clínicas irregulares y proteger la integridad física y psicológica de los jóvenes mexicanos.

El Congreso del Estado de México presentó una iniciativa para prohibir la cirugía estética en menores de 18 año/iStock

¿Habrá excepciones?

La iniciativa contempla excepciones únicamente para procedimientos médicos restaurativos o reconstructivos, tales como:

Corrección de malformaciones congénitas.

Reparación de daños por accidente.

Tratamiento de secuelas de enfermedades graves que afecten a la salud funcional o psicológica del menor.

Para autorizar estas cirugías se requerirá:

Dictamen médico que justifique la necesidad del procedimiento.

Informe psicológico emitido por un especialista con certificado profesional que certifique la madurez emocional del paciente y su capacidad para comprender los riesgos.

Consentimiento informado y escrito de ambos padres o tutores legales.

Sólo se permitirán cirugías en menores de edad por razones médicas, reconstructivas o de salud/iStock

Sanciones propuestas

La iniciativa propone severas sanciones para quienes incumplan la prohibición:

Médicos y profesionales de la salud : De 3 a 9 años de prisión, multa de 100 a 700 días, suspensión del ejercicio profesional por 20 años y posible inhabilitación permanente en caso de reincidencia.

Servidores públicos del sector salud : Sanciones aumentadas hasta la mitad, destitución e inhabilitación definitiva para el cargo.

Además, si el procedimiento ocasiona lesiones o la muerte del menor, las penas de prisión aumentarán proporcionalmente.

La propuesta incluye sanciones para los médicos y clínicas que realicen procedimientos no autorizados en adolescentes/iStock

¿Por qué quieren prohibir las cirugías estéticas?

México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en número de procedimientos cosméticos, con 1,294,946 cirugías realizadas en 2024. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva coloca al país en la tercera posición global, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, con un incremento del 12% en este tipo de intervenciones.

La preocupación por el aumento de las cirugías estéticas en menores de 18 años ha llevado al Congreso del Estado de México a analizar esta iniciativa, impulsada por casos recientes de jóvenes afectados. La influencia de las redes sociales y las figuras públicas ha contribuido a la idealización de estándares de belleza poco realistas, convirtiéndose en un problema de salud pública.

La iniciativa busca proteger la salud física y emocional de los adolescentes del Edomex/iStock

Medidas preventivas