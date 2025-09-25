TikTok no se va de Estados Unidos gracias a Donald Trump

TikTok no se va de Estados Unidos… por ahora. El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que garantiza la permanencia legal y “segura” de la famosa red social, luego de alcanzar un acuerdo con ByteDance, su matriz china.

El anuncio llega después de semanas de tensión y amenazas de prohibición. Pero Trump, fiel a su estilo, usó el mismo argumento que ha repetido una y otra vez: TikTok le gusta a los jóvenes y, de paso, le ayudó a ganar las elecciones.

"Hubo cierta resistencia por parte de China, pero nuestro objetivo principal era garantizar el funcionamiento de TikTok, a la vez que protegíamos la privacidad de los datos de los estadounidenses, tal como lo exige la ley", afirmó el vicepresidente JD Vance durante la firma del decreto.

Trump firmó un decreto para que TikTok siga en Estados Unidos / Redes Sociales

¿Y por qué querían cerrar TikTok?

La historia viene desde 2024, cuando el Congreso de Estados Unidos determinó que, por seguridad nacional, TikTok debía cortar vínculos con el gobierno chino. La única forma de mantenerse viva era establecer una sociedad “lo suficientemente desligada” de ByteDance, especialmente respecto al acceso a los servidores que almacenan los datos de usuarios.

Trump encontró en ese nuevo acuerdo una vía para mantener contentos a sus seguidores y a los millones de tiktokers que viven pegados a la app.

Se decía que TikTok era una aplicación espía de China / FREEPIK

"Este acuerdo significa que los estadounidenses podrán seguir usando TikTok, y con mayor tranquilidad que antes, ya que sus datos estarán protegidos y no serán utilizados como herramienta de propaganda contra la ciudadanía", añadió Vance.

¿Entonces TikTok ya está a salvo?

Por el momento, sí. Gracias a este decreto, TikTok se queda en Estados Unidos… y Trump se apunta otra medalla, aunque sea entre filtros y coreografías virales.

El presidente de EU asegura que los datos de los usuarios estarán protegidos / Redes Sociales