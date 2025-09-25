¿Christian Nodal a la cárcel? Universal Music lanza advertencia al cantante por contratos falsos

Christian Nodal no solo enfrenta la caída en su popularidad por su relación con Ángela Aguilar, sino que ahora su carrera corre un riesgo mayor: la cárcel. La disquera Universal Music lo acusó formalmente de usar contratos falsificados en su intento por reclamar los derechos de sus canciones, lo que derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El cantante sostiene un disputa legal por los derechos de las canciones que interpreta.

El conflicto que podría acabar con su carrera

Todo comenzó en 2021, cuando Nodal y sus padres aseguraron tener 32 contratos certificados que lo acreditaban como dueño de su música. Pero en 2022, Universal reviró con una contrademanda al revelar que las firmas de los contratos no coincidían con las del notario, quien incluso negó haber tenido contacto alguno con la familia del artista.

Universal Music está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias.

La bomba estalló esta semana cuando Ulrich Richter, abogado de la disquera, reveló que ya se fijó una audiencia inicial contra Nodal por uso de documentos falsos, lo cual abre la puerta a medidas como prisión preventiva, prohibición de salir del país o retiro de pasaporte.

Los papás de Nodal también están metidos en la disputa legal.

¿Puede Nodal evitar la cárcel?

Según Richter, la única salida para Nodal sería negociar directamente con Universal Music y llegar a un acuerdo extrajudicial. "No se busca afectar a ningún artista", dijo el abogado, pero aclaró que el delito está en curso y debe resolverse conforme a la ley.

Además del impacto legal, el cantante ha sido blanco de duras críticas en redes sociales, donde los internautas le reprochan su comportamiento reciente, mencionando incluso a su expareja Cazzu y a su hija Inti, a quienes aseguran ha dejado en el olvido.

A Nodal el podrían aplicar algunas medidas cautelares.

De la fama al escándalo

El revés legal llega en el momento más frágil de Nodal, cuya imagen pública ha sido duramente golpeada por su nueva relación con Ángela Aguilar y la percepción de abandono hacia su familia. Ahora, con una posible condena penal en el horizonte, el futuro del intérprete de regional mexicano se torna más incierto que nunca.