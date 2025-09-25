Lex Ashton: el atacante del CCH Sur tiene fans en redes sociales

El ataque en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM ha conmocionado a la Ciudad de México y generado un intenso debate en redes sociales. Lex Ashton, de 19 años, identificado como el agresor, no solo dejó un saldo trágico, sino que también ha sido convertido en figura de polémica en internet, especialmente dentro de ciertos grupos que justifican su actuar. Esta situación ha despertado alarma sobre la influencia de comunidades en línea y la necesidad de reforzar la seguridad en espacios educativos.

¿Quién es Lex Ashton?

Lex Ashton, un joven de 19 años, fue identificado como el atacante que ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur el 22 de septiembre de 2025, donde un estudiante de 16 años perdió la vida y otra persona resultó lesionada. Antes del ataque, Ashton compartió en sus redes sociales imágenes y mensajes que reflejaban su ideología y sus intenciones violentas.

Apoyo en redes sociales

Tras el incidente, comenzaron a surgir páginas y grupos en plataformas como Facebook que expresan respaldo al agresor. Uno de estos grupos, denominado "Fans de Lex Ashton", ha sido vinculado a la comunidad "incel", un término que describe a hombres que se consideran "involuntariamente célibes" y que a menudo comparten ideologías misóginas y extremistas. En este grupo, los administradores han publicado mensajes justificando las acciones de Ashton y promoviendo su figura como un "líder" dentro de esta comunidad.

¿Qué es la comunidad "incel"?

La comunidad "incel" (abreviatura de "involuntary celibate" o "célibe involuntario") es un grupo en línea compuesto principalmente por hombres que se consideran incapaces de establecer relaciones románticas o sexuales, a menudo debido a lo que perciben como estándares de belleza inalcanzables impuestos por la sociedad. Estos foros suelen promover discursos misóginos y resentidos, y en algunos casos, han estado vinculados a actos de violencia.

Usuarios en redes sociales han creado grupos de apoyo a Lex Ashton tras el ataque en CCH Sur/Captura de pantalla

Estado de salud de Lex Ashton

Tras el ataque, Lex Ashton intentó huir lanzándose desde un tercer piso, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. Actualmente, se encuentra hospitalizado bajo custodia policial mientras continúa la investigación en su contra.

Lex Ashton se encuentra hospitalizado/RS

¿Qué pasará con Lex Ashton?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha abierto una investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas, derivado de los hechos ocurridos en el CCH Sur. Las autoridades educativas de la UNAM también han colaborado en la atención de la emergencia y en la entrega del probable responsable a las autoridades correspondientes.

La comunidad estudiantil del CCH Sur ha expresado su consternación y tristeza por el incidente/RS

La comunidad estudiantil del CCH Sur ha expresado su consternación y tristeza por el incidente. Se han realizado protestas y asambleas para exigir justicia y mejores protocolos de seguridad en las instituciones educativas.

El caso de Lex Ashton no solo conmocionó por la tragedia, sino por la reacción en redes sociales: páginas que lo veneran y discursos que apoyan la violencia bajo la bandera de ideologías extremistas como el incel. Es urgente que plataformas digitales, autoridades y sociedad civil trabajen de manera conjunta para detectar discursos de odio, moderarlos y prevenir que tragedias similares vuelvan a repetirse.