Activan doble alerta por lluvias y granizo en 13 alcaldías de CDMX este jueves 25 de septiembre

La Ciudad de México se mantiene en estado de precaución este jueves 25 de septiembre luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una doble alerta —amarilla y naranja— por lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en 13 alcaldías.

En alerta amarilla están Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero. / X: @SGIRPC_CDMX

Las autoridades informaron que se esperan precipitaciones intensas durante la tarde y la noche, con acumulaciones de agua que podrían generar encharcamientos y afectaciones viales. La SGIRPC advirtió que la caída de granizo será uno de los principales riesgos, además de ráfagas de viento.

¿Qué alcaldías están bajo alerta?

De acuerdo con la dependencia, las alcaldías en alerta naranja son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se anticipan lluvias de entre 30 y 49 mm, además de granizo en zonas altas. En alerta amarilla están Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco.

Las alcaldías en alerta naranja son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. / X: @SGIRPC_CDMX

Las lluvias se prevén con mayor intensidad entre las 17:00 y las 22:00 horas, periodo en el que se recomienda a la población evitar transitar en calles anegadas y tomar precauciones en zonas con riesgo de deslaves o inundaciones.

¿Qué medidas de prevención recomienda Protección Civil?

Protección Civil pidió a la ciudadanía retirar basura de coladeras y evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas. Además, sugirió tener precaución por la caída de ramas, lonas o anuncios espectaculares debido a las ráfagas de viento.

El organismo enfatizó que los conductores deben manejar con precaución, ya que la visibilidad disminuye durante los aguaceros. En caso de detectar acumulación de agua o riesgo de deslave, se recomienda reportar de inmediato al número de emergencias 911.

Además, sugirió tener precaución por la caída de ramas, lonas o anuncios espectaculares debido a las ráfagas de viento. / Pixabay

Recomendaciones para la noche

Para quienes deban salir en la tarde-noche, las autoridades sugieren portar paraguas o impermeable y evitar cruzar calles con corrientes de agua. También llamaron a mantenerse atentos a las actualizaciones en redes sociales oficiales de la SGIRPC y del gobierno capitalino.

Este tipo de alertas, señalaron, no deben tomarse a la ligera, pues el cambio climático ha intensificado la fuerza de las lluvias en la capital, provocando incidentes cada vez más severos en temporada de precipitaciones.

Con esta doble alerta, la SGIRPC busca reducir riesgos y evitar emergencias mayores en la capital. La recomendación principal: extremar precauciones y no salir de casa si no es necesario.

Para quienes deban salir en la tarde-noche, las autoridades sugieren portar paraguas o impermeable. / Pixabay