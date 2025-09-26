¡Cambia dólares! El peso cierra fuerte este viernes 26 de septiembre

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
Jorge Reyes Padrón
26 de Septiembre de 2025

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 26 de septiembre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

El peso mexicano quedó en 18.44 unidades por dólar, un centavo menos que el pasado jueves 25 de septiembre.

El valor del dólar 

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.60 a la compra.
  • 19:00 a la venta.

Banco Azteca:

  • 17.20 a la compra
  • 18.94 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.62 a la compra.
  • 18.75 a la venta.

Banorte:

  • 17.25 a la compra.
  • 18.85 a la venta.

Banamex:

  • 17.93 a la compra.
  • 18.95 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.30 a la compra.
  • 19.20 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK
